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Маск придумав, як зекономити на акумуляторах для Tesla: деталі

7 квітня 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Власник компанії Tesla Ілон Маск
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На електровантажівках Tesla планують використовувати дешевші і доступніші акумулятори на основі заліза. Для цього китайським виробникам батарей доведеться відкрити заводи на території США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Нові акумулятори для Tesla

У компанії Tesla заявили, що планують замінити акумулятори для електричних вантажівок маленького радіусу дії.

Зараз на цих електроавтомобілях компанії встановлені акумуляторні батареї на основі нікеля.

Надалі планується використовувати батареї LFP на основі заліза. Головні переваги цього виду акумуляторів — значно менша ціна і велика кількість на ринку.

Китайські акумулятори в США

В цей процес втрутилася політика.

Так, основні постачальники таких акумуляторів працюють в Китаї. 

Тому в компанії Tesla було вирішено домовитися із цими постачальниками про будівництво заводів із виробництва акумуляторних батарей на території Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що продажі Tesla рекордно зросли після зниження цін на електромобілі.

Фото: Reuters

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