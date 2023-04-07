Маск придумал, как сэкономить на аккумуляторах для Tesla: детали
На электрогрузовиках Tesla планируют использовать более дешевые и более доступные аккумуляторы на основе железа. Для этого китайским производителям батарей придется открыть заводы на территории США.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Новые аккумуляторы для Tesla
В компании Tesla заявили, что планируют заменить аккумуляторы для электрических грузовиков небольшого радиуса действия.
В настоящее время на этих электроавтомобилях компании установлены аккумуляторные батареи на основе никеля.
В дальнейшем планируется использовать батареи LFP на основе железа. Главные преимущества этого вида аккумуляторов — гораздо меньшая цена и большое количество на рынке.
Китайские аккумуляторы в США
В этот процесс вмешалась политика.
Так, основные поставщики таких аккумуляторов работают в Китае.
Поэтому в Tesla было решено договориться с этими поставщиками о строительстве заводов по производству аккумуляторных батарей на территории Соединенных Штатов Америки.
Напомним, в начале апреля стало известно, что продажи Tesla рекордно выросли после понижения цен на электромобили.
Фото: Reuters