Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Бизнес arrow Маск придумал, как сэкономить на аккумуляторах для Tesla: детали arrow

Маск придумал, как сэкономить на аккумуляторах для Tesla: детали

7 апреля 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владелец компании Tesla Илон Маск
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На электрогрузовиках Tesla планируют использовать более дешевые и более доступные аккумуляторы на основе железа. Для этого китайским производителям батарей придется открыть заводы на территории США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Новые аккумуляторы для Tesla

В компании Tesla заявили, что планируют заменить аккумуляторы для электрических грузовиков небольшого радиуса действия.

В настоящее время на этих электроавтомобилях компании установлены аккумуляторные батареи на основе никеля.

В дальнейшем планируется использовать батареи LFP на основе железа. Главные преимущества этого вида аккумуляторов — гораздо меньшая цена и большое количество на рынке.

Китайские аккумуляторы в США

В этот процесс вмешалась политика.

Так, основные поставщики таких аккумуляторов работают в Китае.

Поэтому в Tesla было решено договориться с этими поставщиками о строительстве заводов по производству аккумуляторных батарей на территории Соединенных Штатов Америки.

Напомним, в начале апреля стало известно, что продажи Tesla рекордно выросли после понижения цен на электромобили.

Фото: Reuters

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB