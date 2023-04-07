Маск придумал, как сэкономить на аккумуляторах для Tesla: детали

Владелец компании Tesla Илон Маск

На электрогрузовиках Tesla планируют использовать более дешевые и более доступные аккумуляторы на основе железа. Для этого китайским производителям батарей придется открыть заводы на территории США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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В компании Tesla заявили, что планируют заменить аккумуляторы для электрических грузовиков небольшого радиуса действия.

В настоящее время на этих электроавтомобилях компании установлены аккумуляторные батареи на основе никеля.

В дальнейшем планируется использовать батареи LFP на основе железа. Главные преимущества этого вида аккумуляторов — гораздо меньшая цена и большое количество на рынке.

Китайские аккумуляторы в США

В этот процесс вмешалась политика.

Так, основные поставщики таких аккумуляторов работают в Китае.

Поэтому в Tesla было решено договориться с этими поставщиками о строительстве заводов по производству аккумуляторных батарей на территории Соединенных Штатов Америки.

Напомним, в начале апреля стало известно, что продажи Tesla рекордно выросли после понижения цен на электромобили.

Фото: Reuters