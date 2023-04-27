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Маск зустрівся із президентом Південної Кореї: що обговорювали політик і мільярдер

27 квітня 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маск зустрівся із президентом Південної Кореї: що обговорювали політик і мільярдер
Ілон Маск (ліворуч) і Юн Сок Йоль. Фото: Reuters/YONHAP
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ілон Маск і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили можливість будівництва у цій країні гігафабрики Tesla. Президент Юн пообіцяв особисто підтримувати цей проєкт.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Зустріч Маска і президента

У столиці США Вашингтоні відбулася зустріч мільярдера Ілона Маска із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Південнокорейський президент зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки із шестиденним державним візитом, зокрема, для зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Що обговорювали лідер Кореї і власник Tesla

Як стало відомо, предметом переговорів мільярдера і політика стала гігафабрика Tesla, місце для якої шукає Ілон Маск.

Старший економічний секретар президента Південної Кореї Чой Санг-мок зазначив, що корейський лідер пропонував Маску збудувати свою гігафабрику на території його країни, аргументуючи це наявністю передового промислового досвіду та висококваліфікованих працівників.

"[Президент Юн] також сказав, що активно підтримуватиме Tesla з точки зору розташування, людських ресурсів і податків, якщо вона ухвалить інвестиційне рішення", — наголосив Чой у коментарі для журналістів.

Сам Маск, за словами секретаря президента Південної Кореї, нібито запевнив, що ця країна залишається одним із головних кандидатів на будівництво гігафабрики Tesla.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що американський бізнесмен Ілон Маск планує збудувати у Техасі нове місто. Це місто, де житимуть працівники компаній Маска, з’явиться неподалік кількох заводів, зокрема, біля нового майданчика SpaceX.

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