Маск зустрівся із президентом Південної Кореї: що обговорювали політик і мільярдер
Ілон Маск і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили можливість будівництва у цій країні гігафабрики Tesla. Президент Юн пообіцяв особисто підтримувати цей проєкт.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Зустріч Маска і президента
У столиці США Вашингтоні відбулася зустріч мільярдера Ілона Маска із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.
Південнокорейський президент зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки із шестиденним державним візитом, зокрема, для зустрічі із президентом США Джо Байденом.
Що обговорювали лідер Кореї і власник Tesla
Як стало відомо, предметом переговорів мільярдера і політика стала гігафабрика Tesla, місце для якої шукає Ілон Маск.
Старший економічний секретар президента Південної Кореї Чой Санг-мок зазначив, що корейський лідер пропонував Маску збудувати свою гігафабрику на території його країни, аргументуючи це наявністю передового промислового досвіду та висококваліфікованих працівників.
"[Президент Юн] також сказав, що активно підтримуватиме Tesla з точки зору розташування, людських ресурсів і податків, якщо вона ухвалить інвестиційне рішення", — наголосив Чой у коментарі для журналістів.
Сам Маск, за словами секретаря президента Південної Кореї, нібито запевнив, що ця країна залишається одним із головних кандидатів на будівництво гігафабрики Tesla.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що американський бізнесмен Ілон Маск планує збудувати у Техасі нове місто. Це місто, де житимуть працівники компаній Маска, з’явиться неподалік кількох заводів, зокрема, біля нового майданчика SpaceX.