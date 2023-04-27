Маск встретился с президентом Южной Кореи: что обсуждали политик и миллиардер

Илон Маск (слева) и Юн Сок Ель. Фото: Reuters/YONHAP

Илон Маск и президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудили возможность постройки в этой стране гигафабрики Tesla. Президент Юн пообещал лично поддерживать этот проект.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Встреча Маска и президента

В столице США в Вашингтоне состоялась встреча миллиардера Илона Маска с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

Южнокорейский президент находится в Соединенных Штатах Америки с шестидневным государственным визитом, в частности, для встречи с президентом США Джо Байденом.

Что обсуждали лидер Кореи и владелец Tesla

Как стало известно, предметом переговоров миллиардера и политика стала гигафабрика Tesla, место которой ищет Илон Маск.

Старший экономический секретарь президента Южной Кореи Чой Санг-мок отметил, что корейский лидер предлагал Маску построить свою гигафабрику на территории его страны, аргументируя это наличием передового промышленного опыта и высококвалифицированных работников.

"[Президент Юн] также сказал, что будет активно поддерживать Tesla с точки зрения расположения, человеческих ресурсов и налогов, если она примет инвестиционное решение", — подчеркнул Чой в комментарии для журналистов.

Сам Маск, по словам секретаря президента Южной Кореи, якобы заверил, что страна остается одним из главных кандидатов на строительство гигафабрики Tesla.

Напомним, в марте стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск планирует построить в Техасе новый город. Этот город, где будут жить работники компаний Маска, появится недалеко от нескольких заводов, в частности, возле новой площадки SpaceX.