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Microsoft виплатить чималу суму через порушення санкцій проти росії: що відомо

7 квітня 2023 02:16
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США наклали 3,3 мільйона доларів на цивільно-правові санкції проти Microsoft,
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Корпорація Microsoft виплатить майже 3 млн доларів через порушення санкцій, зокрема проти росії. Вона дозволила використовувати її продукції в окупованому Криму.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Подробиці

"США наклали загалом 3,3 мільйона доларів на цивільно-правові санкції проти Microsoft Corporation за передбачувані та явні порушення законів про експортний контроль та санкції", — йдеться у повідомленні.

У період з 28 грудня 2016 року по 22 грудня 2017 року сім разів співробітники Microsoft в росії залучали іншу дочірню компанію Microsoft укладати чи продавати ліцензійні угоди на програмне забезпечення. Ці угоди дозволяли передачу або доступ до програмного забезпечення ФАУ "Головдержекспертиза росії" та акціонерному товариству "Об'єднана суднобудівна корпорація".

"Главгосекспертиза росії" — російська федеральна установа, яка займається будівництвом проектів, зокрема Керченського мосту, який був побудований для з’єднання Криму з росією після її вторгнення в 2014 році. Об'єднана суднобудівна корпорація відповідає за розробку і будівництво бойових кораблів ВМФ росії", — зазначає Мінфін.

Помічник держсекретаря з контролю за експортом Метью С. Аксельрод зазначив, що американські компанії нестимуть відповідальність за діяльність своїх зарубіжних дочірніх компаній.

Нагадаємо, що технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту (ШІ), ChatGPT, додається до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365. Система Copilot буде вбудована в Word, Excel, PowerPoint і Outlook.

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