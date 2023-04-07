Microsoft выплатит немалую сумму из-за нарушения санкций против россии: что известно

США наложили 3,3 миллиона долларов на гражданско-правовые санкции против Microsoft,

Корпорация Microsoft выплатит почти 3 млн долларов из-за нарушения санкций, в том числе против россии. Она разрешила использовать ее продукцию в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Министерство финансов США .

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"США наложили в общей сложности 3,3 миллиона долларов на гражданско-правовые санкции против Microsoft Corporation за предполагаемые и явные нарушения законов об экспортном контроле и санкциях", — говорится в сообщении.

В период с 28 декабря 2016 по 22 декабря 2017 года семь раз сотрудники Microsoft в россии привлекали другую дочернюю компанию Microsoft заключать или продавать лицензионные соглашения на программное обеспечение. Эти соглашения разрешали передачу или доступ к программному обеспечению ФАУ "Главгосэкспертиза россии" и акционерному обществу "Объединенная судостроительная корпорация".

"Главгосекспертиза россии" — российское федеральное учреждение, которое занимается строительством проектов, в частности Керченского моста, построенного для соединения Крыма с россией после ее вторжения в 2014 году. Объединенная судостроительная корпорация отвечает за разработку и строительство боевых кораблей ВМФ россии», — отмечает Минфин.

Помощник госсекретаря по контролю за экспортом Мэтью С. Аксельрод отметил, что американские компании будут нести ответственность за деятельность своих зарубежных дочерних компаний.

Напомним, что технология, лежащая в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта (ШИ), ChatGPT, прилагается к самому распространенному рабочему программному обеспечению Microsoft 365. Система Copilot будет встроена в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.