Отримання посилок без паспорта: Укрпошта змінила правила

Укрпошта запровадила нові правила отримання посилок

Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів. Отримання відправлень відбуватиметься за допомогою SMS.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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У компанії запевняють, що нові правила щодо отримання відправлень значно спростять і пришвидшать процедуру.

Нововведення діятиме за умови, якщо:

вказано номер телефону отримувача;

оголошена цінність до 15 000 гривень, післяплата до 5 000 гривень для внутрішніх відправлень;

оголошена цінність до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;

відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що національний поштовий оператор Укрпошта суттєво знижує тарифи на відправлення за кордон. Йдеться про відправку посилок в Польщу через Укрпошта EMS сервіс (Express Mail Service) — сервіс прискореної міжнародної доставки.

Також повідомлялося, що Укрпошта планує цієї зими виготовити ще три випуски нових марок.