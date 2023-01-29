Получение посылок без паспорта: Укрпочта изменила правила

Укрпочта ввела новые правила получения посылок

Теперь во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов. Получение отправлений будет производиться с помощью SMS.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Подробности

В компании уверяют, что новые правила получения отправлений значительно упростят и ускорят процедуру.

Нововведение будет действовать при условии, если:

указан номер телефона получателя;

объявлена ценность до 15 000 гривен, наложенный платеж до 5 000 гривен для внутренних отправлений;

объявлена ценность до 20 000 гривен для международных отправлений;

отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя.

Напомним, ранее сообщалось, что национальный почтовый оператор Укрпочта существенно снижает тарифы на отправку за границу. Речь идет об отправке посылок в Польшу через EMS сервис (Express Mail Service) — сервис ускоренной международной доставки.

Также сообщалось, что Укрпочта планирует этой зимой изготовить еще три выпуска новых марок.