Получение посылок без паспорта: Укрпочта изменила правила

Можно без паспорта: Укрпочта изменила правила получения посылок
Теперь во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов. Получение отправлений будет производиться с помощью SMS.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
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Подробности
В компании уверяют, что новые правила получения отправлений значительно упростят и ускорят процедуру.
Нововведение будет действовать при условии, если:
- указан номер телефона получателя;
- объявлена ценность до 15 000 гривен, наложенный платеж до 5 000 гривен для внутренних отправлений;
- объявлена ценность до 20 000 гривен для международных отправлений;
- отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".
Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя.
Напомним, ранее сообщалось, что национальный почтовый оператор Укрпочта существенно снижает тарифы на отправку за границу. Речь идет об отправке посылок в Польшу через EMS сервис (Express Mail Service) — сервис ускоренной международной доставки.
Также сообщалось, что Укрпочта планирует этой зимой изготовить еще три выпуска новых марок.