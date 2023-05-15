На фірмах Фірташа обшуки, олігарх отримав підозру, — ЗМІ

Український олігарх Дмитро Фірташ. Фото: 24 канал

Олігарху Дмитру Фірташу та топменеджерам його компаній оголосили підозри. Слідство заявило, що має докази злочинної схеми, за якою Фірташ за сім років завдав держбюджету збитків у розмірі 18 млрд грн.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Обшуки у компаніях Фірташа

За інформацією видання, сьогодні, 15 травня, відбуваються обшуки у кількох компаніях, які належать олігарху Дмитру Фірташу.

Йдеться, зокрема, про такі компанії, як "РГК" та "Йє енергія", а також про облгази.

У чому причина

Слідство дізналося, що підконтрольні олігарху структури купували газ у його ж підприємства. Але якщо за документами купувалося 100%, то за фактом це було не більше 30% від необхідного обсягу.

Усе інше заповнював газ, який належав державі, а різницю у коштах отримував сам олігарх.

"РБК-Україна" пише, що за сім років функціонування такої схеми збитки держбюджету України становили близько 18 млрд гривень.

Підозра олігарху

Видання зазначило, що Дмитру Фірташу було оголошено підозру.

Крім того, підозри були вручені вісьмом топменеджерам його компаній

Нагадаємо, що у червні 2021 року Фірташ потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони.