Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow На фірмах Фірташа обшуки, олігарх отримав підозру, — ЗМІ arrow

На фірмах Фірташа обшуки, олігарх отримав підозру, — ЗМІ

15 травня 2023 11:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На фірмах Фірташа обшуки, олігарх отримав підозру, — ЗМІ
Український олігарх Дмитро Фірташ. Фото: 24 канал
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Олігарху Дмитру Фірташу та топменеджерам його компаній оголосили підозри. Слідство заявило, що має докази злочинної схеми, за якою Фірташ за сім років завдав держбюджету збитків у розмірі 18 млрд грн.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Читайте також:

Обшуки у компаніях Фірташа

За інформацією видання, сьогодні, 15 травня, відбуваються обшуки у кількох компаніях, які належать олігарху Дмитру Фірташу.

Йдеться, зокрема, про такі компанії, як "РГК" та "Йє енергія", а також про облгази.

У чому причина

Слідство дізналося, що підконтрольні олігарху структури купували газ у його ж підприємства. Але якщо за документами купувалося 100%, то за фактом це було не більше 30% від необхідного обсягу. 

Усе інше заповнював газ, який належав державі, а різницю у коштах отримував сам олігарх.

"РБК-Україна" пише, що за сім років функціонування такої схеми збитки держбюджету України становили близько 18 млрд гривень.

Підозра олігарху

Видання зазначило, що Дмитру Фірташу було оголошено підозру.

Крім того, підозри були вручені вісьмом топменеджерам його компаній

Нагадаємо, що у червні 2021 року Фірташ потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB