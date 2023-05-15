На фирмах Фирташа обыски, олигарх получил подозрение, — СМИ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Фото: 24 канал

Олигарху Дмитрию Фирташу и топ-менеджерам его компаний объявили подозрения. Следствие заявило, что располагает доказательствами преступной схемы, по которой Фирташ за семь лет нанес госбюджету ущерб в размере 18 млрд грн.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Обыски в компаниях Фирташа

По информации издания, сегодня, 15 мая, проходят обыски в нескольких компаниях, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу.

Речь идет, в частности, о таких компаниях, как "РГК и "Йе энергия", а также об облгазах.

В чем причина

Следствие узнало, что подконтрольные олигарху структуры покупали газ у его же предприятия. Но если по документам покупалось 100%, то по факту это было не больше 30% необходимого объема.

Все остальное заполнял принадлежавший государству газ, а разницу в средствах получал сам олигарх.

"РБК-Украина" пишет, что за семь лет функционирования такой схемы ущерб госбюджету Украины составили около 18 млрд гривен.

Подозрение олигарха

Издание отметило, что Дмитрию Фирташу было объявлено подозрение.

Кроме того, подозрения были вручены восьми топ-менеджерам его компаний.

Напомним, что в июне 2021 Фирташ попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны.