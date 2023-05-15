Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow На фирмах Фирташа обыски, олигарх получил подозрение, — СМИ arrow

На фирмах Фирташа обыски, олигарх получил подозрение, — СМИ

15 мая 2023 11:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На фирмах Фирташа обыски, олигарх получил подозрение, — СМИ
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Фото: 24 канал
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Олигарху Дмитрию Фирташу и топ-менеджерам его компаний объявили подозрения. Следствие заявило, что располагает доказательствами преступной схемы, по которой Фирташ за семь лет нанес госбюджету ущерб в размере 18 млрд грн.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также:

Обыски в компаниях Фирташа

По информации издания, сегодня, 15 мая, проходят обыски в нескольких компаниях, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу.

Речь идет, в частности, о таких компаниях, как "РГК и "Йе энергия", а также об облгазах.

В чем причина

Следствие узнало, что подконтрольные олигарху структуры покупали газ у его же предприятия. Но если по документам покупалось 100%, то по факту это было не больше 30% необходимого объема.

Все остальное заполнял принадлежавший государству газ, а разницу в средствах получал сам олигарх.

"РБК-Украина" пишет, что за семь лет функционирования такой схемы ущерб госбюджету Украины составили около 18 млрд гривен.

Подозрение олигарха

Издание отметило, что Дмитрию Фирташу было объявлено подозрение.

Кроме того, подозрения были вручены восьми топ-менеджерам его компаний.

Напомним, что в июне 2021 Фирташ попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас