Підприємництво в Україні: що вигідно у війну

Вирощування городини. Фото: Pexels

Деякі регіони по країні дуже постраждали внаслідок бойових дій, але навіть під час війни є сфери підприємництва, які процвітають і які можуть підняти економіку.

Їх в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE назвав член парламентського комітету з питань енергетики Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"В регіонах навіть у період повномасштабної війни процвітатимуть такі сфери підприємництва – вирощування і переробка продуктів харчування, логістика і розподільчі склади, будівництво і проектування. І звісно, IT сфера", — сказав Камельчук.

Нардеп вважає, що для стабілізації інвестиційного клімату в регіонах і зміцнення економіки треба активно залучати в громади спеціалістів та агенції регіонального розвитку.

Нагадаємо, що за словами нардепа Камельчука, інвестиції потрібні регіонам, але вони самі не допоможуть у відбудові інфраструктури та зміцненні економіки.