Предпринимательство в Украине: что выгодно в войну

Выращивание овощей. Фото: Pexels

Некоторые регионы по стране сильно пострадали в результате боевых действий, но даже во время войны есть процветающие сферы предпринимательства, которые могут поднять экономику.

Их в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE назвал член парламентского комитета по энергетике Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"В регионах даже в период полномасштабной войны будут процветать такие сферы предпринимательства — выращивание и переработка продуктов питания, логистика и распределительные ссклады, строительство и проектирование. И, конечно, IT сфера", — сказал Камельчук.

Нардеп считает, что для стабилизации инвестиционного климата в регионах и укрепления экономики следует активно привлекать в общины специалистов и агентства регионального развития.

Напомним, что, по словам нардепа Камельчука, инвестиции нужны регионам, но они сами не помогут в восстановлении инфраструктуры и укреплении экономики.