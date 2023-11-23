НАЗК внесло до спонсорів війни найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі РФ

Працівник Knauf. Фото: росЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі Росії до переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про компанію Knauf.

Про це повідомляє НАЗК.

Читайте також:

Перелік міжнародних спонсорів війни

За 2022 рік компанія Knauf сплатила до бюджету держави-терористки близько 117 мільйонів доларів. До того ж вона активно сприяє мобілізації росіян, відправляючи своїх співробітників на війну проти України.

Керівники заводу в підмосковному місті Красногорську погоджують із владою списки тих, хто обов'язково потрібен на виробництві, а кого можна відправити на фронт. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

У НАЗК наголосили, що це і стало підставою для внесення компанії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

Керівництво компанії тісно пов’язане з режимом Кремля. Співвласник Knauf Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років мав статус Почесного Консула Росії. Починаючи з 1993 року компанія вклала в економіку РФ понад 1,65 млрд євро.

"Також у лютому 2023 року Knauf взяла участь у виставковому заході YugBuild (Краснодарський край, Росія) та представила інноваційні будматеріали російського виробництва. Наприкінці листопада 2023 року компанія навіть організувала виставковий захід KNAUF BUILD FEST 2023 під гаслом "Найбільший фестиваль технологій та рішень КНАУФ для будівництва та оздоблення. Шість зон зростання для справжніх професіоналів", — йдеться у повідомленні.

Отже, працівники компанії продовжують будувати міста Росії. У НАЗК наголосили, що це особливо цинічно контрастує з тисячами зруйнованих житлових будинків в Україні армією агресора, що фінансується в тому числі за рахунок податків Knauf.

Нагадаємо, НАЗК включило світового гіганта харчової індустрії Nestle до списку організацій, що підтримують війну. Корпорація продовжує активну діяльність у 187 державах, включаючи Росію.