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НАПК отнесло к спонсорам войны крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли РФ

23 ноября 2023 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАПК отнесло к спонсорам войны крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли РФ
Работник Knauf. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли России в перечень международных спонсоров войны. Речь идет о компании Knauf.

Об этом сообщает НАПК.

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За 2022 год компания Knauf уплатила в бюджет государства-террориста около 117 миллионов долларов. К тому же она активно способствует мобилизации россиян, отправляя своих сотрудников на войну против Украины.

Руководители завода в подмосковном городе Красногорске согласовывают с властями списки тех, кто обязательно нужен на производстве, а кого можно отправить на фронт. Часть тех, кто получил повестку, даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании.

В НАПК подчеркнули, что это и стало основанием для внесения компании Knauf в перечень международных спонсоров войны.

Руководство компании тесно связано с режимом Кремля. Совладелец Knauf Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет имел статус Почетного Консула России. Начиная с 1993 года, компания вложила в экономику РФ более 1,65 млрд евро.

"Также в феврале 2023 года Knauf приняла участие в выставочном мероприятии YugBuild (Краснодарский край, Россия) и представила инновационные стройматериалы российского производства. В конце ноября 2023 года компания даже организовала выставочное мероприятие KNAUF BUILD FEST 2023 под лозунгом "Самый большой фестиваль технологий и решений КНАУФ для строительства и отделки. Шесть зон роста для настоящих профессионалов", — говорится в сообщении.

Следовательно, работники компании продолжают строить города России. В НАПК подчеркнули, что это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf.

Напомним, НАПК включило мирового гиганта пищевой индустрии Nestle в список организаций, поддерживающих войну. Корпорация продолжает активную деятельность в 187 государствах, включая Россию. 

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