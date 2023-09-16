Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів на міжбанку — у чому причина

Будівля НБУ. Фото: google.com

Національний банк України (НБУ) протягом цього тижня суттєво посилив підтримки курсу гривні, продавши значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку. Обсяг продажу із міжнародних резервів зріс у кілька разів.

Про це свідчить інформація Центробанку.

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Продаж валюти з резервів

Упродовж 11-15 вересня Нацбанк продав на міжбанку для підтримки курсу гривні 873,1 млн доларів, а придбав — 0,05 млн доларів. Тобто обсяг чистого продажу НБУ валюти на міжбанківському ринку становила 873 млн доларів.

Тижнем раніше регулятор продав на міжбанку 302,7 млн, купив 470 тис. доларів, тобто чистий продаж становив 302,27 млн доларів.

Таким чином НБУ цього тижня продав на 570,37 млн доларів більше, ніж попереднього тижня, або майже утричі більше.

Як пояснюють експерти, збільшення обсягів продажу Центробанком валюти на міжбанку пов’язане зі зростанням попиту на неї серед учасників ринку.

За інформацією НБУ, з початку поточного року на міжбанку продали 18 млрд доларів, купили — 195,8 млн доларів.

Підтримка НБУ гривні

Нацбанк, здійснюючи продажі доларів на міжбанку, таким чином зменшує курсовий тиск на нацвалюту, чим згладжує ринкові валютні коливання та загалом підтримує поточний курс національної валюти.

З кінця травня минулого року вимушений був піти на серйозний крок із продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня, що дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку.

Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.