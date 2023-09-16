Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов на межбанке — в чем причина

Здание НБУ. Фото: google.com

Национальный банк Украины (НБУ) в течение этой недели существенно усилил поддержку курса гривны, продав значительно большую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке. Объем продаж из международных резервов вырос в несколько раз.

Об этом свидетельствует информация Центробанка.

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Продажа валюты из резервов

В течение 11-15 сентября Нацбанк продал на межбанке для поддержки курса гривны 873,1 млн долларов, а приобрел — 0,05 млн долларов. То есть объем чистой продажи НБУ валюты на межбанковском рынке составил 873 млн долларов.

Неделей ранее регулятор продал на межбанке 302,7 млн, купил 470 тыс. долларов, чистая продажа составила 302,27 млн долларов.

Таким образом НБУ на этой неделе продал на 570,37 млн долларов больше, чем на прошлой неделе, или почти в три раза больше.

Как объясняют эксперты, увеличение объемов продаж Центробанком валюты на межбанке связано с ростом спроса на нее среди участников рынка.

По информации НБУ, с начала текущего года на межбанке продали 18 млрд долларов, купили — 195,8 млн долларов.

Поддержка НБУ гривны

Нацбанк, осуществляя продажи долларов на межбанке, уменьшает таким образом курсовое давление на нацвалюту, чем сглаживает рыночные валютные колебания и в целом поддерживает текущий курс национальной валюты.

С конца мая прошлого года регулятор вынужден был пойти на серьезный шаг по продаже около 1 млрд долларов из резервов еженедельно, что позволило сбалансировать ситуацию на межбанке.

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Напомним, Национальный банк с 16 сентября 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, они призваны улучшить работу наличного сегмента валютного рынка.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.