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Німеччина виділила гранти до 30 тисяч євро для українських бізнесів

26 жовтня 2023 22:59
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Ілля Рябінін
редактор
Німеччина виділила гранти до 30 тисяч євро для українських бізнесів
Німецька та українська делегації після ухвали рішень. Фото: Міністерство економіки України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Німеччини виділили 5,6 млн євро для підтримки українських малих і середніх переробних підприємств. Це відбувається в рамках грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні — Фаза ІІ".

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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Хто може взяти участь в грантах

Зазначається, що це друга фаза грантового проєкту, до якого можуть долучитися малі та середні підприємства, які: 

  • мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро;
  • планують реалізацію інвестиційних проєктів;
  • мають позитивну кредитну історію;
  • не мають заборгованості перед бюджетом України;
  • не отримували міжнародну технічну допомогу, починаючи з 01.02.2022.

Також повідомляється, що до цього залучили п'ять українських банків-партнерів грантових програм.

"Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 30 тис. євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через п’ять фінансових установ-партнерів: Ощадбанк, Банк Львів, Кредобанк, Укргазбанк та кредитну спілку "Анісія". Кошти гранту будуть спрямовані на часткову компенсацію інвестиційних витрат у розмірі до 30%", — йдеться у повідомленні.

В Мінекономіки кажуть: такий проєкт розширить пропозицію грантових ресурсів для ММСП, а також доповнить урядову програму єРобота, яка також пропонує гранти для переробних підприємств України.

"В умовах війни гранти для малого бізнесу є найбільш дієвим інструментом розвитку переробних підприємств, особливо в деокупованих регіонах України", — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німецьких компаній з проханням приймати на роботу громадян України. Натомість німецький оборонний концерн Rheinmetall та Укроборонпром утворили спільне підприємство, яке займатиметься розробкою нової української зброї. 

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