Германия выделила гранты до 30 тысяч евро для украинских бизнесов

Немецкая и украинская делегации после принятия решений. Фото: Министерство экономики Украины

В правительстве Германии выделили 5,6 млн евро для поддержки украинских малых и средних перерабатывающих предприятий. Это происходит в рамках грантового проекта "Доступ к финансированию и поддержанию устойчивости ММСП в Украине — Фаза II".

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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Отмечается, что это вторая фаза грантового проекта, к которому могут приобщиться малые и средние предприятия, которые:

имеют до 250 работников и годовой доход до 10 млн евро;

планируют реализацию инвестиционных проектов;

имеют положительную кредитную историю;

не имеют задолженности перед бюджетом Украины;

не получали международную техническую помощь начиная с 01.02.2022.

Также сообщается, что к этому привлекли пять украинских банков-партнеров грантовых программ.

"Предприниматели смогут получить финансовую поддержку в размере до 30 тыс. евро в гривневом эквиваленте для реализации своих инвестиционных планов через пять финансовых учреждений-партнеров: Сбербанк, Банк Львов, Кредобанк, Укргазбанк и кредитный союз "Анисия". Средства гранта будут направлены на частичную компенсацию инвестиционных расходов в размере до 30%", — говорится в сообщении.

В Минэкономики говорят: такой проект расширит предложение грантовых ресурсов для ММСП, а также дополнит правительственную программу еРабота, которая также предлагает гранты для перерабатывающих предприятий Украины.

"В условиях войны гранты для малого бизнеса являются наиболее действенным инструментом развития перерабатывающих предприятий, особенно в деоккупированных регионах Украины", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немецким компаниям с просьбой принимать на работу граждан Украины. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Укроборонпром создали совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой нового украинского оружия.