Страйк на польському кордоні - скільки грошей втрачає український бізнес

Черга вантажівок на українсько-польському кордоні. Фото: з відкритих джерел

На українсько-польському кордоні тривають страйки, а нещодавно до блокади українського кордону долучилися словацькі перевізники. Від цього страждає український бізнес, адже товар, машини та водії — заблоковані.

Які збитки відчуває на собі бізнес і на скільки зросли терміни доставки товару в Україну — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Продукція, яка мала б усього лише проїхати транзитом через Польщу псується на кордоні більше тижня. Але сказати, що бізнес несе збитки — не сказати нічого. Збитки сягають сотні тисяч доларів на день. По-перше, через штрафні санкції, якими обкладають підприємства, які поставили продукцію не вчасно. Ба більше, наразі проблема стосується не лише підприємців, а економіки країни загалом. Бо недоотримання валютного виторгу дорівнює недоотриманню податків", — розповів Новини.LIVE експерт з бізнес-питань Валерій Харакоз.

Крім грошових втрат, експерт акцентує увагу і на репутаційних втратах. Однак питання, чому Польща влаштувала блокаду для українських вантажівок, для нього залишається відкритим.

Раніше Новини.LIVE також дізналося від однієї з транспортних компаній, що вже зросли ціни на доставку товару з Польщі в Україну, а це додає проблем у логістиці.

Затримки доставок — терміни

В магазинах продуктів, побутової техніки, одягу тощо українці не відчувають відсутність товару через блокаду кордону. Мабуть, питання оптових поставок відчуває на собі саме бізнес, а не покупець. Однак у деяких сферах окремі громадяни мають справу з тим товаром, який "застряг" у фурі на кордоні.

Баєрка одягу зі США та Європи Анастасія розповіла Новини.LIVE, що затримки у кращому випадку сягають тижня, а то й більше. У її бізнесі це не критично, адже саме її клієнти увійшли в ситуацію і готові чекати.

"Але зараз, наприклад, є багато замовлень з дитячими подарунками до Дня Святого Миколая, іншими подарунками до свят — шкода, якщо вони не встигнуть до потрібних дат доїхати до отримувачів. Але, щиро кажучи, більше хвилюють затримки із замовленнями для військових. У моєму випадку це не товари військового призначення, але інші важливі речі та інструменти — ліхтарики, мультитули, павербанки, одяг. Бо це все часто дешевше можна замовити саме в США або Європі. Не хочеться, щоб близька людина на фронті чекала на потрібну річ довше, ніж це може бути", — сказала Анастасія.

Страйк польських перевізників. Фото: Strajk Polskich Przewoźników/Facebook

Дівчина сподівається, що страйки закінчаться якнайшвидше і всі ланки буде відновлено.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що один день блокади польськими перевізниками для українських транспортних компаній коштує понад 164 тис. євро.

Україна та Європейська комісія закликали поляків зупинити блокаду, адже через це ЄК може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".

Проте до цих закликів не дуже прислухаються, оскільки не пропускають в Україну навіть вантажівок з гуманітарною допомогою та паливом.

Нещодавно до блокади українського кордону долучилися словацькі перевізники. Вони заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Про терміни блокади не повідомляється.