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Сокрушительный ущерб в долларах — сколько теряет украинский бизнес из-за забастовок поляк на границе

23 ноября 2023 06:23
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Забастовка на польской границе – сколько денег теряет украинский бизнес
Очередь грузовиков на украинско-польской границе. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На украинско-польской границе продолжаются забастовки, а недавно к блокаде украинской границы присоединились словацкие перевозчики. От этого страдает украинский бизнес, ведь товар, машины и водители — заблокированы.

Какие убытки испытывает на себе бизнес и на сколько выросли сроки доставки товара в Украину — в материале Новини.LIVE.

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Убытки бизнеса из-за забастовок на украинской границе

"Продукция, которая должна была всего лишь проехать транзитом через Польшу портится на границе больше недели. Но сказать, что бизнес несет убытки — не сказать ничего. Ущерб достигает сотни тысяч долларов в день. Во-первых, из-за штрафных санкций, которыми облагают предприятия, которые поставили продукцию не вовремя. Более того, сейчас проблема касается не только предпринимателей, а экономики страны в целом. Потому что недополучение валютной выручки равно недополучению налогов" , — рассказал Новини.LIVE эксперт по бизнес-вопросам Валерий Харакоз.

Кроме денежных потерь, эксперт акцентирует внимание и на репутационных потерях. Однако вопрос, почему Польша устроила блокаду для украинских грузовиков, для него остается открытым.

Ранее Новини.LIVE также узнало от одной из транспортных компаний, что уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, а это добавляет проблемы в логистике.

Задержки доставок — строки 

В магазинах продуктов, бытовой техники, одежды и т.д. украинцы не ощущают отсутствие товара из-за блокады границы. Пожалуй, вопрос оптовых поставок ощущает на себе бизнес, а не покупатель. Однако в некоторых областях отдельные граждане имеют дело с тем товаром, который "застрял" в фуре на границе.

Байерка одежды из США и Европы Анастасия рассказала Новини.LIVE, что задержки в лучшем случае достигают недели, а то и больше. В ее бизнесе это не критично, ведь именно ее клиенты вошли в ситуацию и готовы ждать.

"Но сейчас, например, много заказов с детскими подарками ко Дню Святого Николая, другими подарками к праздникам — жаль, если они не успеют до нужных дат доехать до получателей. Но, честно говоря, больше волнуют задержки с заказами для военных. В моем случае это не товары военного назначения, но другие важные вещи и инструменты — фонарики, мультитулы, павербанки, одежда, потому что это все часто дешевле можно заказать именно в США или Европе. Не хочется, чтобы близкий человек на фронте ждал нужной вещи дольше, чем это может быть", — сказала Анастасия.

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Забастовка польских перевозчиков. Фото: Strajk Polskich Przewoźników/Facebook

Девушка надеется, что забастовки закончатся как можно быстрее и все звенья будут возобновлены.

Напомним, что недавно мы писали, что один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тыс. евро.

Украина и Европейская комиссия призвали поляков остановить блокаду, так как ЕК может начать карательную процедуру против Польши. Польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".

Однако эти призывы не очень прислушиваются, поскольку не пропускают в Украину даже грузовиков с гуманитарной помощью и топливом.

Недавно в блокаду украинской границы присоединились словацкие перевозчики. Они заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". О сроках блокады не сообщается.

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