Нова пошта відправляє посилки безкоштовно — як відправити гуманітарку

Йдеться про відправку гуманітарної допомоги

Український поштовий оператор "Нова пошта" нагадав своїм клієнтам про те, що бере самостійно витрати на доставку деяких посилок. Йдеться про гуманітарну допомогу.

Про це представники компанії розповіли на сторінці "Нової пошти" у Facebook.

Безкоштовна доставка Новою поштою

Там зазначили, що компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі, а доставку сплачує "Нова пошта".

Цей проєкт компанія започаткувала ще 2014 року, однак у 2022-му кількість вантажів істотно зросла. Так, до початку війни в Україну було доставлено близько 20 тисяч тонн гуманітарних вантажів за вісім років, а з 24 лютого минулого року обсяг вантажів щомісяця становить 1,500 тонн. Також зросла кількість благодійних фондів та волонтерських організацій, які користуються даною програмою. До війни їх було 82, а зараз — близько 640. Тобто кількість зросла у вісім разів.

Як стати учасником програми

"Нова пошта" пропонує два варіанти співпраці: постійне партнерство (хто регулярно відправляє гуманітарку); ситуативне партнерство (поодинокі відправлення).

Щоб стати учасником цих програм, потрібно подати заявку за посиланням та надати докази неприбутковості організації. Упродовж трьох робочих днів співробітники компанії перевірять заявку. У разі дотримання всіх вимог щодо наявності необхідних документів — нададуть можливість відправляти безкоштовні вантажі.

За програмою ситуативного партнерства компанія надає разові промо-коди на перевезення, які можна одразу використати для відправки.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, "Нова пошта" має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Клієнти поштового оператора "Нова пошта" можуть оплачувати комунальні послуги у відділеннях. Термін зарахування оплати — до трьох банківських днів.

"Нова пошта" попередила, що останнім часом поширилась нова схема, за допомогою якої шахраї намагаються заволодіти грошима довірливих громадян. Схема полягає в тому, що людям у месенджер приходить посилання нібито від "фонду державної допомоги "Нова пошта", перейшовши за яким можна нібито отримати гроші.