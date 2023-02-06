Новая почта отправляет посылки бесплатно — как отправить гуманитарку

Речь идет об отправке гуманитарной помощи

Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о том, что берет самостоятельно расходы на доставку некоторых посылок. Речь идет о гуманитарной помощи.

Об этом представители компании рассказали на странице "Новой почты" в Facebook.

Бесплатная доставка Новой почтой

Там отметили, что у компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно приобщиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы, а доставку оплачивает "Новая почта".

Этот проект компания начала еще в 2014 году, однако в 2022-м количество грузов существенно возросло. До начала войны в Украину было доставлено около 20 тысяч тонн гуманитарных грузов за восемь лет, а с 24 февраля прошлого года объем грузов ежемесячно составляет 1,500 тонны. Также выросло количество благотворительных фондов и волонтерских организаций, пользующихся данной программой. До войны их было 82, а сейчас около 640. То есть количество возросло в восемь раз.

Как стать участником программы

"Новая почта" предлагает два варианта сотрудничества: постоянное партнерство (кто регулярно отправляет гуманитарку); ситуативное партнерство (единичные отправления).

Чтобы стать участником этих программ, нужно подать заявку по ссылке и предоставить доказательства неприбыльности организации. В течение трех рабочих дней сотрудники компании проверят заявку. В случае соблюдения всех требований относительно наличия необходимых документов — разрешат отправлять бесплатные грузы.

По программе ситуативного партнерства компания предоставляет разовые промо-коды на перевозки, которые можно использовать для отправки.

Больше о "Новой почте"

Напомним, "Новая почта" намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.

Клиенты почтового оператора Новая почта могут оплачивать коммунальные услуги в отделениях. Срок зачисления оплаты — до трех банковских дней.

"Новая почта" предупредила, что в последнее время распространилась новая схема, с помощью которой мошенники пытаются завладеть деньгами доверчивых граждан. Схема заключается в том, что людям в мессенджер приходит ссылка якобы от "фонда государственной помощи "Новая почта", перейдя по которой можно получить деньги.