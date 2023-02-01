Нова пошта відкриє відділення у чотирьох країнах ЄС та запустить авіакомпанію

Компанія планує відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон

Український поштовий оператор "Нова пошта" має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Про такі плани розповів співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов, пише видання Forbes.

Нові відділення у країнах ЄС

Як зазначив співвласник компанії, у жовтні 2022 року відділення "Нової пошти" з'явилися у низці міст Польщі. Цю країну було обрано з огляду на те, що там перебуває велика кількість біженців з України. У середньому кількість доставок через усі польські відділення становила приблизно 2,5 тисячі за добу.

За планами компанії, у першій половині 2023 року мережа розшириться на такі країни:

Німеччина;

Литва;

Чехія;

Румунія.

Також мають намір охопити своєю присутністю більше міст у Польщі. Очікується, що кількість відділень зросте до 48. Хоч зараз компанія не доставляє посилки між країнами Європи, однак і це у майбутньому планують змінити.

Власна авіакомпанія "Нової пошти"

В'ячеслав Клімов розповів, що відкриття власного авіаперевізника стане чудовим логістичним рішенням. Авіалінії планують дати назву Supernova Airlines.

"Власна авіакомпанія — це, по-перше, велика швидкість доставки посилок. По-друге, це якість, оскільки ми отримуємо повний контроль над логістикою", — зауважує він.

Раніше "Нова Пошта" користувалася послугами інших авіаперевізників і залежала від кількості вільного місця, вартості перевезень.

Очікується, що вже у березні цього року авіакомпанія "Нової пошти" почне здійснювати свої перші комерційні рейси. Зараз тривають тестові польоти.

Мають намір перевозити посилки двома літаками АН-26 1978-го та 1982-го років. Вони транспортуватимуть вантажі тільки країнами Європи і базуватимуться у Польщі до завершення війни в Україні.

Міжнародні посилки в Україну доставлятимуть наземними шляхами у зв'язку із закриттям повітряного простору. Після війни літаки доставлятимуть вантажі в аеропорти "Бориспіль" і "Львів".

Нагадаємо, у "Новій пошті" раніше попереджали, що останнім часом поширилась нова схема, за допомогою якої шахраї намагаються заволодіти грошима довірливих громадян. Схема полягає в тому, що людям у месенджер приходить посилання нібито від "фонду державної допомоги "Нова пошта", перейшовши за яким можна нібито отримати гроші.

У компанії повідомляли про дію проєкту, в рамках якого можна безкоштовно відправляти вантажі. Йдеться про програму "Гуманітарна пошта України", учасники якої можуть не платити за посилки.