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"Новая почта" планирует появиться в четырех странах ЕС и запустит авиакомпанию: детали

1 февраля 2023 09:50
lis.jpg - Ксения Лисновская
Новая почта откроет отделение в четырех странах ЕС и запустит авиакомпанию
Компания планирует открыть собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинский почтовый оператор "Новая почта" намерен в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.

О таких планах рассказал совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, пишет издание Forbes.

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Новые отделения в странах ЕС

Как отметил совладелец компании, в октябре 2022 года отделения "Новой почты" появились в ряде городов Польши. Эта страна была избрана ввиду того, что там находится большое количество беженцев из Украины. В среднем количество доставок через все польские отделения составляло примерно 2,5 тысячи в сутки.

По планам компании, в первой половине 2023 года сеть расширится на следующие страны:

  • Германия;
  • Литва;
  • Чехия;
  • Румыния.

Также намерены охватить своим присутствием больше городов в Польше. Ожидается, что количество отделений вырастет до 48. Хотя компания не доставляет посылки между странами Европы, однако и это в будущем планируют изменить.

Собственная авиакомпания "Новой почты"

Вячеслав Климов рассказал, что открытие собственного авиаперевозчика станет отличным логистическим решением. Авиалинии планируют дать название Supernova Airlines.

"Собственная авиакомпанияэто, во-первых, большая скорость доставки посылок. Во-вторых, это качество, поскольку мы получаем полный контроль над логистикой", — отмечает он.

Ранее "Новая Почта" пользовалась услугами других авиаперевозчиков и зависела от количества свободного места, стоимости перевозок.

Ожидается, что уже в марте этого года авиакомпания "Новой почты" начнет совершать свои первые коммерческие рейсы. Сейчас продолжаются тестовые полеты.

Намерены перевозить посылки двумя самолетами АН-26 1978 и 1982 годов. Они будут транспортировать грузы только по странам Европы и будут базироваться в Польше до завершения войны в Украине.

Международные посылки в Украину будут доставляться по наземным путям в связи с закрытием воздушного пространства. После войны самолеты будут доставлять грузы в аэропорты "Борисполь" и "Львов".

Напомним, в "Новой почте" ранее предупреждали, что в последнее время распространилась новая схема, с помощью которой мошенники пытаются завладеть деньгами доверчивых граждан. Схема заключается в том, что людям в мессенджер приходит ссылка якобы от "фонда государственной помощи "Новая почта", перейдя по которой можно получить деньги.

В компании сообщали о действии проекта, в рамках которого можно бесплатно отправлять грузы. Речь идет о программе "Гуманитарная почта Украины", участники которой могут не платить за посылки.

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