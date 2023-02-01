Новая почта откроет отделение в четырех странах ЕС и запустит авиакомпанию

"Новая почта" планирует появиться в четырех странах ЕС и запустит авиакомпанию: детали
Украинский почтовый оператор "Новая почта" намерен в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.
О таких планах рассказал совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, пишет издание Forbes.
-
Что будет с нацроумингом после войны: у Минцифры спросили украинцев
-
Не только гаубицы Caesar: в Минобороны рассказали, что еще предоставит Франция
-
Дело экс-руководства Харьковского облсовета передали в суд: в чем обвиняют Товмасяна
-
Одесситы могут сообщать об интернет-наркомагазинах через чат-бот
-
Государство компенсировало миллионы средств за жилье нардепам: в Раде обнародовали список
-
Номинантка на премию "Оскар" вышла замуж за уроженца Одессы
-
У Авакова проводят обыск СБУ и ГБР: проверяют причастность к трагедии в Броварах
-
Мэнни Пакьяо могут арестовать: при чем здесь Конор Магрегор
-
СБУ пришла к Игорю Коломойскому: в чем подозревают олигарха
-
Грант на развитие бизнеса: в Украине стартовала подача заявлений на "єРобота"
Новые отделения в странах ЕС
Как отметил совладелец компании, в октябре 2022 года отделения "Новой почты" появились в ряде городов Польши. Эта страна была избрана ввиду того, что там находится большое количество беженцев из Украины. В среднем количество доставок через все польские отделения составляло примерно 2,5 тысячи в сутки.
По планам компании, в первой половине 2023 года сеть расширится на следующие страны:
- Германия;
- Литва;
- Чехия;
- Румыния.
Также намерены охватить своим присутствием больше городов в Польше. Ожидается, что количество отделений вырастет до 48. Хотя компания не доставляет посылки между странами Европы, однако и это в будущем планируют изменить.
Собственная авиакомпания "Новой почты"
Вячеслав Климов рассказал, что открытие собственного авиаперевозчика станет отличным логистическим решением. Авиалинии планируют дать название Supernova Airlines.
"Собственная авиакомпания — это, во-первых, большая скорость доставки посылок. Во-вторых, это качество, поскольку мы получаем полный контроль над логистикой", — отмечает он.
Ранее "Новая Почта" пользовалась услугами других авиаперевозчиков и зависела от количества свободного места, стоимости перевозок.
Ожидается, что уже в марте этого года авиакомпания "Новой почты" начнет совершать свои первые коммерческие рейсы. Сейчас продолжаются тестовые полеты.
Намерены перевозить посылки двумя самолетами АН-26 1978 и 1982 годов. Они будут транспортировать грузы только по странам Европы и будут базироваться в Польше до завершения войны в Украине.
Международные посылки в Украину будут доставляться по наземным путям в связи с закрытием воздушного пространства. После войны самолеты будут доставлять грузы в аэропорты "Борисполь" и "Львов".
Напомним, в "Новой почте" ранее предупреждали, что в последнее время распространилась новая схема, с помощью которой мошенники пытаются завладеть деньгами доверчивых граждан. Схема заключается в том, что людям в мессенджер приходит ссылка якобы от "фонда государственной помощи "Новая почта", перейдя по которой можно получить деньги.
В компании сообщали о действии проекта, в рамках которого можно бесплатно отправлять грузы. Речь идет о программе "Гуманитарная почта Украины", участники которой могут не платить за посылки.