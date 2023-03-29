Pepsi представила новий логотип
Американська компанія PepsiCo оголосила про зміну логотипу свого основного напою Pepsi. Це перше оновлення логотипа Pepsi за останні 14 років: компанія повернулась до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями.
Про це повідомляється на сайті Pepsi.
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Яким буде новий логотип
"У PepsiCo ми розробляємо наші бренди так, щоб вони розповідали переконливу та цілісну історію. Pepsi є яскравим прикладом бренду, який протягом 125 років постійно переосмислює себе, щоб залишатися частиною поп-культури та частиною життя людей", - сказав старший віце-президент та головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні.
У компанії зазначили, що оновлена кольорова палітра включає синій та чорний кольори, які "додають контрасту, яскравості та сучасності" класичній кольоровій гамі Pepsi.
Серед ключових елементів оновленого дизайну - напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, також, враховуючи "постійний фокус бренду на Pepsi Zero Sugar", у дизайні використано чорний колір, що "ще більше підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar у майбутньому".
Коли новий логотип з'явиться на продукції
Зазначається, що Pepsi представить новий дизайн у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду, а в усьому світі - у 2024 році, "що ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє".
Нагадаємо, раніше британська компанія Burberry представила новий логотип.
Також повідомлялося, що компанія Adidas звернулася до Управління з товарних знаків США з проханням відхилити запит на новий логотип від руху Black Lives Matter. У компанії кажуть, що зображення трьох смуг на логотипі руху можуть ввести людей в оману.