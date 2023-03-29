Pepsi представила новий логотип

Компанія PepsiCo змінила логотип популярного напою

Американська компанія PepsiCo оголосила про зміну логотипу свого основного напою Pepsi. Це перше оновлення логотипа Pepsi за останні 14 років: компанія повернулась до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями.

Про це повідомляється на сайті Pepsi.

Яким буде новий логотип

"У PepsiCo ми розробляємо наші бренди так, щоб вони розповідали переконливу та цілісну історію. Pepsi є яскравим прикладом бренду, який протягом 125 років постійно переосмислює себе, щоб залишатися частиною поп-культури та частиною життя людей", - сказав старший віце-президент та головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні.

У компанії зазначили, що оновлена кольорова палітра включає синій та чорний кольори, які "додають контрасту, яскравості та сучасності" класичній кольоровій гамі Pepsi.

Серед ключових елементів оновленого дизайну - напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, також, враховуючи "постійний фокус бренду на Pepsi Zero Sugar", у дизайні використано чорний колір, що "ще більше підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar у майбутньому".

Коли новий логотип з'явиться на продукції

Зазначається, що Pepsi представить новий дизайн у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду, а в усьому світі - у 2024 році, "що ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє".

Нагадаємо, раніше британська компанія Burberry представила новий логотип.

Також повідомлялося, що компанія Adidas звернулася до Управління з товарних знаків США з проханням відхилити запит на новий логотип від руху Black Lives Matter. У компанії кажуть, що зображення трьох смуг на логотипі руху можуть ввести людей в оману.