Pepsi представила новый логотип

Компания PepsiCo сменила логотип популярного напитка

Американская компания PepsiCo объявила об изменении логотипа своего основного напитка Pepsi. Это первое обновление логотипа Pepsi за последние 14 лет: компания вернулась в классический красно-бело-синий глобус с волнистыми линиями.

Об этом сообщается на сайте Pepsi.

Каким будет новый логотип

"В PepsiCo мы разрабатываем наши бренды так, чтобы они рассказывали убедительную и целостную историю. Pepsi является ярким примером бренда, который в течение 125 лет постоянно переосмысливает себя, чтобы оставаться частью поп-культуры и частью жизни людей", — сказал старший вице-президент и главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини.

В компании отметили, что обновленная цветовая палитра включает синий и черный цвета, которые "придают контраста, яркости и современности" классической цветовой гамме Pepsi.

Среди ключевых элементов обновленного дизайна – надпись Pepsi повернули внутрь круга на белую полосу, также, учитывая "постоянный фокус бренда на Pepsi Zero Sugar", в дизайне использован черный цвет, что "еще больше подчеркивает приверженность к бренду Pepsi Zero Sugar в будущему".

Когда новый логотип появится на продукции

Отмечается, что Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда, а во всем мире – в 2024 году, "ознаменующем следующую эру бренда, устремленную в будущее".

Напомним, ранее британская компания Burberry представила новый логотип.

Также сообщалось, что компания Adidas обратилась в Управление по товарным знакам США с просьбой отклонить запрос на новый логотип от движения Black Lives Matter. В компании говорят, что изображения трех полос на логотипе движения могут ввести людей в заблуждение.