Pepsi представила новый логотип
Американская компания PepsiCo объявила об изменении логотипа своего основного напитка Pepsi. Это первое обновление логотипа Pepsi за последние 14 лет: компания вернулась в классический красно-бело-синий глобус с волнистыми линиями.
Об этом сообщается на сайте Pepsi.
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Каким будет новый логотип
"В PepsiCo мы разрабатываем наши бренды так, чтобы они рассказывали убедительную и целостную историю. Pepsi является ярким примером бренда, который в течение 125 лет постоянно переосмысливает себя, чтобы оставаться частью поп-культуры и частью жизни людей", — сказал старший вице-президент и главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини.
В компании отметили, что обновленная цветовая палитра включает синий и черный цвета, которые "придают контраста, яркости и современности" классической цветовой гамме Pepsi.
Среди ключевых элементов обновленного дизайна – надпись Pepsi повернули внутрь круга на белую полосу, также, учитывая "постоянный фокус бренда на Pepsi Zero Sugar", в дизайне использован черный цвет, что "еще больше подчеркивает приверженность к бренду Pepsi Zero Sugar в будущему".
Когда новый логотип появится на продукции
Отмечается, что Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда, а во всем мире – в 2024 году, "ознаменующем следующую эру бренда, устремленную в будущее".
Напомним, ранее британская компания Burberry представила новый логотип.
Также сообщалось, что компания Adidas обратилась в Управление по товарным знакам США с просьбой отклонить запрос на новый логотип от движения Black Lives Matter. В компании говорят, что изображения трех полос на логотипе движения могут ввести людей в заблуждение.