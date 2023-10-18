Податки в Україні — для кого податкові перевірки повернуться з 1 листопада

Перевірки українців з 1 листопада: відомо, до кого прийдуть податківці
В Україні частково повернуться планові податкові перевірки бізнесу 1 листопада 2023 року. Народні депутати ухвалили законопроєкт № 10016-д, який це передбачає, у першому читанні.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
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За словами заступника голови Податкового комітету ВРУ Ярослава Железняка, до проведення документальних планових перевірок можуть додати платників, у яких до війни, у 2021 році:
- рівень сплати податку на прибуток підприємств та ПДВ були нижчі за 50% в галузі;
- удвічі більша дебіторська заборгованість, аніж кредиторська;
- річна сума доходу становила більш ніж 10 млн грн, а загальний обсяг витрат — понад 75% суми річного доходу.
Водночас, не повернуться перевірки для фізосіб-підприємців першої та другої групи, а також для підприємств, які розташовані на окупованих територіях або територіях, де тривають бойові дії.
"Всі перевірки, які були відкриті законопроєктом №8 401 з серпня 2023 року: тютюн, пальне, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги, залишаються у пріоритеті. Прийняття законопроєкту це одна із головних вимог МВФ", — зазначив Ярослав Железняк.
Один з ініціаторів законопроєкту — голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На документ ще чекає друге читання.
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