Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Проверки украинцев с 1 ноября: известно, к кому придут налоговики arrow

Проверки украинцев с 1 ноября: известно, к кому придут налоговики

18 октября 2023 07:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в Украине — для кого налоговые проверки вернутся с 1 ноября
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине частично вернутся плановые налоговые проверки бизнеса с 1 ноября 2023 года. Народные депутаты приняли законопроект № 10016-д, предусматривающий это, в первом чтении.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Для кого отменят мораторий на проверки

По словам заместителя главы Налогового комитета ВРУ Ярослава Железняка, к проведению документальных плановых проверок могут добавить плательщиков, у которых до войны, в 2021 году:

  • уровень уплаты налога на прибыль предприятий и НДС были ниже 50% в отрасли;
  • вдвое больше дебиторская задолженность, чем кредиторская;
  • годовая сумма дохода составила более 10 млн грн, а общий объем расходов — более 75% суммы годового дохода.

В то же время, не вернутся проверки для физлиц-предпринимателей первой и второй группы, а также для предприятий, расположенных на оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.

"Все проверки, открытые законопроектом №8 401 с августа 2023 года: табак, горючее, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете. Принятие законопроекта это одно из главных требований МВФ", — отметил Ярослав Железняк.

Один из инициаторов законопроекта — глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Документ еще ждет второе чтение.

 

налоги проверки
Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд вырастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.

Ранее мы писали, что в Украине с октября действует обновленное законодательство по размещению рекламного контента на телевидении, интернете и социальных сетях. Изменения, предусматривающие новые требования к рекламе и наказанию за их нарушение, коснулись предпринимателей и блоггеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме