Налоги в Украине — для кого налоговые проверки вернутся с 1 ноября

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Украине частично вернутся плановые налоговые проверки бизнеса с 1 ноября 2023 года. Народные депутаты приняли законопроект № 10016-д, предусматривающий это, в первом чтении.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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По словам заместителя главы Налогового комитета ВРУ Ярослава Железняка, к проведению документальных плановых проверок могут добавить плательщиков, у которых до войны, в 2021 году:

уровень уплаты налога на прибыль предприятий и НДС были ниже 50% в отрасли;

вдвое больше дебиторская задолженность, чем кредиторская;

годовая сумма дохода составила более 10 млн грн, а общий объем расходов — более 75% суммы годового дохода.

В то же время, не вернутся проверки для физлиц-предпринимателей первой и второй группы, а также для предприятий, расположенных на оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.

"Все проверки, открытые законопроектом №8 401 с августа 2023 года: табак, горючее, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете. Принятие законопроекта это одно из главных требований МВФ", — отметил Ярослав Железняк.

Один из инициаторов законопроекта — глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Документ еще ждет второе чтение.

Источник: ВРУ

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Напомним, в 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд вырастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.

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