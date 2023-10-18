Налоги в Украине — для кого налоговые проверки вернутся с 1 ноября

Проверки украинцев с 1 ноября: известно, к кому придут налоговики
В Украине частично вернутся плановые налоговые проверки бизнеса с 1 ноября 2023 года. Народные депутаты приняли законопроект № 10016-д, предусматривающий это, в первом чтении.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Для кого отменят мораторий на проверки
По словам заместителя главы Налогового комитета ВРУ Ярослава Железняка, к проведению документальных плановых проверок могут добавить плательщиков, у которых до войны, в 2021 году:
- уровень уплаты налога на прибыль предприятий и НДС были ниже 50% в отрасли;
- вдвое больше дебиторская задолженность, чем кредиторская;
- годовая сумма дохода составила более 10 млн грн, а общий объем расходов — более 75% суммы годового дохода.
В то же время, не вернутся проверки для физлиц-предпринимателей первой и второй группы, а также для предприятий, расположенных на оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.
"Все проверки, открытые законопроектом №8 401 с августа 2023 года: табак, горючее, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете. Принятие законопроекта это одно из главных требований МВФ", — отметил Ярослав Железняк.
Один из инициаторов законопроекта — глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Документ еще ждет второе чтение.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд вырастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.
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