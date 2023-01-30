Philips скоротить 6 тисяч працівників – намагаються зекономити витрати

Йдеться про плани скоротити шість тисяч співробітників

У нідерландській компанії Philips заявили про плани скоротити шість тисяч працівників. Оптимізація штату на близько 8% дозволить зменшити витрати компанії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Чергова хвиля скорочень у Philips

Як зазначається, це вже буде друга хвиля скорочень працівників у Philips. Під час першої, оголошеної минулого року, звільнили чотири тисячі співробітників. У компанії таким чином сподіваються зменшити витрати на близько 300 млн євро у найближчі квартали року.

Агенція зауважує, що відповідні скорочення відбувається на тлі відкликання пристроїв терапії сну. Їх дослідники повʼязали із виникненням респіраторних захворювань та раку. Влітку 2021 року компанія почала відкликати ці пристрої, виділивши на це 885 млн євро. 30 січня у Philips повідомили, що збільшують резерви на 85 млн євро.

При цьому випробування, здійснені самою компанією, засвідчили те, що відкликані продукти навряд чи призведуть до суттєвої шкоди для здоров’я людей. Після цієї заяви відбулося стрімке зростання акцій компанії.

Також там повідомили про кращі, ніж очікувалося, продажі та операційні прибутки у четвертому кварталі минулого року.

Ситуація з іншими технологічними компаніями

Раніше ми писали, що у 2023 році у технологічній галузі через невизначеність в економіці продовжиться тенденція попередніх років — скорочення кількості робочих місць. При цьому темпи будуть подібні до перших днів пандемії Covid-19.

Материнська компанія Google, Alphabet, запланувала масштабну оптимізацію штатних працівників в усьому світі. Мають намір звільнити близько 12 тисяч осіб, тобто 6% робочої сили.

Нагадаємо, в Україні керівники підприємств протягом 2023 року також планують оптимізувати штат працівників. При цьому мають намір підвищити заробітні плати.