Philips сократит 6 тысяч работников – пытаются сэкономить расходы

Речь идет о планах сократить шесть тысяч сотрудников

В нидерландской компании Philips заявили о планах сократить шесть тысяч работников. Оптимизация штата на около 8% позволит снизить расходы компании.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Очередная волна сокращений у Philips

Как отмечается, это уже будет вторая волна сокращений работников Philips. Во время первой, объявленной в прошлом году, уволили четыре тысячи сотрудников. В компании таким образом надеются снизить расходы на около 300 млн евро в ближайшие кварталы года.

Агентство отмечает, что соответствующие сокращения происходят на фоне отзыва устройств сна. Их исследователи связали с респираторными заболеваниями и возникновением рака. Летом 2021 года компания начала отзывать эти устройства, выделив на это 885 млн евро. 30 января в Philips сообщили, что увеличивают резервы на 85 млн евро.

При этом испытания, проведенные самой компанией, показали, что отозванные продукты вряд ли приведут к существенному вреду для здоровья людей. После этого заявления произошел стремительный рост акций компании.

Также там сообщили о лучших, чем ожидалось, продажах и операционных доходах в четвертом квартале прошлого года.

Ситуация с другими технологическими компаниями

Ранее мы писали, что в 2023 году в технологической отрасли из-за неопределенности в экономике продолжится тенденция предыдущих лет — сокращение количества рабочих мест. При этом темпы будут подобны первым дням пандемии Covid-19.

Материнская компания Google, Alphabet, запланировала масштабную оптимизацию штатных работников по всему миру. Намерены уволить около 12 тысяч человек, то есть 6% рабочей силы.

Напомним, в Украине руководители предприятий в течение 2023 также планируют оптимизировать штат работников. При этом намерены повысить заработные платы.