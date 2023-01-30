Philips сократит 6 тысяч работников – пытаются сэкономить расходы

Philips сокращает 8% своих работников, — Bloomberg
В нидерландской компании Philips заявили о планах сократить шесть тысяч работников. Оптимизация штата на около 8% позволит снизить расходы компании.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Очередная волна сокращений у Philips
Как отмечается, это уже будет вторая волна сокращений работников Philips. Во время первой, объявленной в прошлом году, уволили четыре тысячи сотрудников. В компании таким образом надеются снизить расходы на около 300 млн евро в ближайшие кварталы года.
Агентство отмечает, что соответствующие сокращения происходят на фоне отзыва устройств сна. Их исследователи связали с респираторными заболеваниями и возникновением рака. Летом 2021 года компания начала отзывать эти устройства, выделив на это 885 млн евро. 30 января в Philips сообщили, что увеличивают резервы на 85 млн евро.
При этом испытания, проведенные самой компанией, показали, что отозванные продукты вряд ли приведут к существенному вреду для здоровья людей. После этого заявления произошел стремительный рост акций компании.
Также там сообщили о лучших, чем ожидалось, продажах и операционных доходах в четвертом квартале прошлого года.
Ситуация с другими технологическими компаниями
Ранее мы писали, что в 2023 году в технологической отрасли из-за неопределенности в экономике продолжится тенденция предыдущих лет — сокращение количества рабочих мест. При этом темпы будут подобны первым дням пандемии Covid-19.
Материнская компания Google, Alphabet, запланировала масштабную оптимизацию штатных работников по всему миру. Намерены уволить около 12 тысяч человек, то есть 6% рабочей силы.
Напомним, в Украине руководители предприятий в течение 2023 также планируют оптимизировать штат работников. При этом намерены повысить заработные платы.