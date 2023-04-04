П'ятеро українців потрапили до нового рейтингу мільярдерів від Forbes

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П'ятеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes. Як виявилося, майже половина всіх мільярдерів стали біднішими, ніж були рік тому.

Американський журнал оприлюднив список на своєму сайті.

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У виданні зазначають, падіння акцій, зростання процентних ставок призвели до невдалого року для найбагатших людей світу. У всьому світі експерти нарахували 2640 десятизначних статків, порівняно з 2668 минулого року. Загалом статки мільярдерів планети зараз становлять 12,2 трильйона доларів, що на 500 мільярдів менше порівняно з 12,7 трильйонами доларів у березні 2022 року.

Хто з українців потрапив до списку Forbes

Власник групи СКМ Рінат Ахметов посів найвище місце. Цьогоріч його статки оцінили в $5,7 млрд. У 2022 році активи Ахметова сягали $4,2 млрд. У цьогорічному рейтингу бізнесмен перебуває на 445-ій сходинці, тоді як того року він посідав 687-е місце.

Другим серед українців став власник Інтерпайпу та медіагрупи StarLightMedia Віктор Пінчук, активи якого зараз оцінюють у $2,1 млрд. Наразі він на 1434-му місці.

Окрім цього, у переліку можна побачити:

власника Смарт-холдингу Вадима Новинського ($1,4 млрд, 2020-е місце),

власника Ferrexpo Костянтина Жеваго ($1,3 млрд, 2133-е місце)

співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова ($1,1 млрд, 2405-е місце).

власник "1+1 media" Ігор Коломойський, однак вже як громадянин Ізраїлю.

Нагадаємо, минулого року журнал Forbes відніс теперішніх та колишніх медіавласників Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Вадима Новинського, Віктора Медведчука та В’ячеслава Богуслаєва до рубрики "Невдалий бізнес-рік".

Ахметов та Новинський втратили величезні активи через російську агресію. Значні нафтові активи Коломойського конфіскувала держава. Медведчук і Богуслаєв стали підозрюваними у держзраді і втратили всі активи в Україні.

Нагадаємо, після приходу Маска Twitter почав маркувати контент про війну в Україні як дезінформацію. Ілон Маск придбав соцмережу восени минулого року за 44 млрд доларів.