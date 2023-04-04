Пятеро украинцев попали в новый рейтинг миллиардеров от Forbes

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Пятеро украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии Forbes. Как оказалось, почти половина всех миллиардеров стали беднее, чем были год назад.

Американский журнал обнародовал список на своем сайте.

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В издании отмечают, что падение акций, рост процентных ставок привели к неудачному году для самых богатых людей мира. В целом состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше по сравнению с 12,7 триллиона долларов в марте 2022 года.

Кто из украинцев попал в список Forbes

Владелец группы СКМ Ринат Ахметов занял самое высокое место. В этом году его состояние оценили в $5,7 млрд. В 2022 году активы Ахметова достигали $4,2 млрд. В нынешнем рейтинге бизнесмен находится на 445-й строчке, тогда как в том году он занимал 687-е место.

Вторым среди украинцев стал владелец Интерпайпа и медиагруппы StarLightMedia Виктор Пинчук, активы которого сейчас оценивают в $2,1 млрд. Сейчас он на 1434 месте.

Кроме этого, в списке можно увидеть:

владельца Смарт-холдинга Вадима Новинского ($1,4 млрд, 2020-е место),

владельца Ferrexpo Константина Жеваго ($1,3 млрд, 2133-е место)

совладельца группы " Приват " Геннадия Боголюбова ($1,1 млрд, 2405-е место).

владелец "1+1 media" Игорь Коломойский, однако уже как гражданин Израиля.

Напомним, в прошлом году журнал Forbes отнес нынешних и бывших медиавладельцев Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Вадима Новинского, Виктора Медведчука и Вячеслава Богуслаева к рубрике "Неудачный бизнес-год".

Ахметов и Новинский потеряли огромные активы из-за российской агрессии. Значительные нефтяные активы Коломойского конфисковало государство. Медведчук и Богуслаев стали подозреваемыми в госизмене и потеряли все активы в Украине.

Напомним, после прихода Маска Twitter начал маркировать контент о войне в Украине как дезинформацию. Илон Маск приобрел соцсеть осенью прошлого года за 44 млрд долларов.