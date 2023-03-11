Після введення санкцій на рахунках Parimatch опинилися заблокованими 250 млн грн клієнтів

У компанії, яка потрапила під санкції, запевняють, що клієнти зможуть забрати свої гроші

Після оголошення санкцій, операційна діяльність компанії Parimatch в Україні фактично припинилася. На рахунках клієнтів компанії виявилися заблокованими 250 млн грн.

Про це на брифінгу для ЗМІ повідомив генеральний директор холдингу Parimatch Максим Ляшко.

Завислі кошти

За словами Максима Ляшка, фактично операційна діяльність компанії на території України припинена.

"Ще вночі банки почали відключати наші веб-сервіси від можливості як поповнити так і вивести кошти для наших клієнтів", — зазначив гендиректор холдингу.

На рахунках Parimatch зараз, як пояснив Ляшко, зависло 250 млн грн гравців.

"Я впевнений, що так чи інакше вони (клієнти. — Ред.) зможуть отримати доступ до цих грошових коштів", — запевнив очільник Parimach.

Що далі

У Parimatch зазначили, що клієнти, у яких є кошти на рахунку, можуть продовжувати грати далі. Втім, лише до того моменту, поки не буде зупинена робота сайту.

Також у компанії зазначили, що робота сервісу буде припинена у той момент, коли рішення про санкції офіційно набуде чинності, тобто повідомлення про нього надрукують в "Урядовому кур’єрі".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський своїм указом №145/2023 ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 10 березня.

Цим рішенням були запроваджені персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 120 фізичних осіб та 287 юридичних осіб.

Серед підсанкційних фірм є і українська компанія Parimatch.