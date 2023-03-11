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После введения санкций на счетах Parimatch оказались заблокированы 250 млн грн клиентов

11 марта 2023 15:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В попавшей под санкции компании уверяют, что клиенты смогут забрать свои деньги
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

После объявления санкций операционная деятельность компании Parimatch в Украине фактически прекратилась. На счетах клиентов компании оказались заблокированы 250 млн грн.

Об этом на брифинге для СМИ сообщил генеральный директор холдинга Parimatch Максим Ляшко.

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Зависшие средства

По словам Максима Ляшко, фактически операционная деятельность компании на территории Украины приостановлена.

"Еще ночью банки начали отключать наши веб-сервисы от возможности как пополнить, так и вывести средства для наших клиентов", — отметил гендиректор холдинга.

На счетах Parimatch сейчас, как объяснил Ляшко, повисло 250 млн грн игроков.

"Я уверен, что так или иначе они (клиенты. — Ред.) смогут получить доступ к этим денежным средствам", — заверил глава Parimach.

Что дальше

В Parimatch отметили, что клиенты, у которых есть средства на счете, могут продолжать играть дальше. Впрочем, только до того момента, пока не будет остановлена работа сайта.

Также в компании отметили, что работа сервиса будет прекращена в тот момент, когда решение о санкциях официально вступит в силу, то есть сообщения о нем будут опубликованы в "Урядовому кур'єрі".

Напомним, что Владимир Зеленский своим указом №145/2023 ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 10 марта.

Этим решением были введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 120 физических лиц и 287 юридических лиц.

Среди подсанкционных фирм есть и украинская компания Parimatch.

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