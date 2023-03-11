После введения санкций на счетах Parimatch оказались заблокированы 250 млн грн клиентов

В попавшей под санкции компании уверяют, что клиенты смогут забрать свои деньги

После объявления санкций операционная деятельность компании Parimatch в Украине фактически прекратилась. На счетах клиентов компании оказались заблокированы 250 млн грн.

Об этом на брифинге для СМИ сообщил генеральный директор холдинга Parimatch Максим Ляшко.

Зависшие средства

По словам Максима Ляшко, фактически операционная деятельность компании на территории Украины приостановлена.

"Еще ночью банки начали отключать наши веб-сервисы от возможности как пополнить, так и вывести средства для наших клиентов", — отметил гендиректор холдинга.

На счетах Parimatch сейчас, как объяснил Ляшко, повисло 250 млн грн игроков.

"Я уверен, что так или иначе они (клиенты. — Ред.) смогут получить доступ к этим денежным средствам", — заверил глава Parimach.

Что дальше

В Parimatch отметили, что клиенты, у которых есть средства на счете, могут продолжать играть дальше. Впрочем, только до того момента, пока не будет остановлена работа сайта.

Также в компании отметили, что работа сервиса будет прекращена в тот момент, когда решение о санкциях официально вступит в силу, то есть сообщения о нем будут опубликованы в "Урядовому кур'єрі".

Напомним, что Владимир Зеленский своим указом №145/2023 ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 10 марта.

Этим решением были введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 120 физических лиц и 287 юридических лиц.

Среди подсанкционных фирм есть и украинская компания Parimatch.