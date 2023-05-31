Правоохоронці виявили махінації з паливом на Укрспирті
Детективи НАБУ та прокурори САП викрили злочинну схему в компанії "Укрспирт". Там на підставних тендерах закупляли паливо за завищеними цінами.
Про це повідомляють пресслужби САП і НАБУ.
Злочинна схема на Укрспирті
Детективи НАБУ і прокурори САП викрили схему розкрадання коштів на державному підприємстві "Укрспирт".
За інформацією слідства, у 2017-2020 роках керівництво цього підприємства формально оголошувало тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива для потреб Укрспирту.
Але фактично на цих тендерах перемагали заздалегідь визначені компанії. Для прикриття схеми і створення видимості чесного тендерів в них брали участь технічні учасники.
Переможці таких тендерів, як з’ясували НАБУ і САП, поставили ДП "Укрспирт" паливо за завищеними цінами. Усього було закуплено за такими цінами 20 тисяч тон коксохімічного палива.
Підозри і статті
За підсумками слідчих дій було оголошено підозру сімом учасникам злочинної схеми.
Дії цих людей кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.
Серед фігурантів справи — три службові особи Укрспирту, два підприємці та два бухгалтери приватних товариств.
Нагадаємо, що у квітні Антимонопольний комітет викрив схему закупівлі меблів для одеської поліції.