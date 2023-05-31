Правоохоронці виявили махінації з паливом на Укрспирті

Обшуки в Укрспирті. Фото: Telegram НАБУ

Детективи НАБУ та прокурори САП викрили злочинну схему в компанії "Укрспирт". Там на підставних тендерах закупляли паливо за завищеними цінами.

Про це повідомляють пресслужби САП і НАБУ.

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Злочинна схема на Укрспирті

Детективи НАБУ і прокурори САП викрили схему розкрадання коштів на державному підприємстві "Укрспирт".

За інформацією слідства, у 2017-2020 роках керівництво цього підприємства формально оголошувало тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива для потреб Укрспирту.

Але фактично на цих тендерах перемагали заздалегідь визначені компанії. Для прикриття схеми і створення видимості чесного тендерів в них брали участь технічні учасники.

Переможці таких тендерів, як з’ясували НАБУ і САП, поставили ДП "Укрспирт" паливо за завищеними цінами. Усього було закуплено за такими цінами 20 тисяч тон коксохімічного палива.

Підозри і статті

За підсумками слідчих дій було оголошено підозру сімом учасникам злочинної схеми.

Слідчі дії в Укрспирті

Фото: Telegram НАБУ

Дії цих людей кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Серед фігурантів справи — три службові особи Укрспирту, два підприємці та два бухгалтери приватних товариств.

Нагадаємо, що у квітні Антимонопольний комітет викрив схему закупівлі меблів для одеської поліції.