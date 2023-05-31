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Правоохранители обнаружили махинации с топливом на Укрспирте

31 мая 2023 14:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Правоохранители обнаружили махинации с топливом на Укрспирте
Обыски в Укрспирте. Фото: Telegram НАБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили преступную схему в компании "Укрспирт". Там на подставных тендерах закупали топливо по завышенным ценам.

Об этом сообщают прессслужбы САП и НАБУ.

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Преступная схема на Укрспирте

Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили схему хищения средств на государственном предприятии "Укрспирт".

По информации следствия, в 2017-2020 годах руководство этого предприятия формально объявляло тендеры на закупку котельного коксохимического топлива для нужд Укрспирта.

Но фактически на этих тендерах побеждали определенные заранее компании. Для прикрытия схемы и создания видимости честных тендеров в них участвовали технические участники.

Победители таких тендеров как выяснили НАБУ и САП поставили ГП "Укрспирт" топливо по завышенным ценам. Всего было закуплено по таким ценам 20 тысяч тонн коксохимического топлива.

Подозрения и статьи

По итогам следственных действий было объявлено подозрение семи участникам преступной схемы.

Следственные действия в Укрспирте
Следственные действия в Укрспирте
Фото: Telegram НАБУ

Действия этих людей квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Среди фигурантов дела — три должностных лица Укрспирта, два предпринимателя и два бухгалтера частных обществ.

Напомним, что в апреле Антимонопольный комитет разоблачил схему закупки мебели для одесской полиции.

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