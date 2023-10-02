Рейтинг Forbes: "Леруа Мерлен" очолила список іноземних компаній у РФ

Магазин "Леруа Мерлен" у Росії. Фото: росЗМІ

Forbes становив щорічний рейтинг іноземних компаній, які працюють на російському ринку. Так, рейтинг очолила французька компанія "Леруа Мерлен".

Про це повідомляється на сайті Forbes.

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Повідомляється, що підсумки 2022 року окреслили нову редакцію щорічного рейтингу Forbes, до якого увійшли 50 провідних іноземних компаній, які оперують на російському ринку.

Половина списку пережила помітне оновлення у зв'язку з тим, що 22 компанії припинили свою діяльність в Росії через продаж, призупинення або закриття бізнесу.

На місця, що звільнилися, в рейтингу виступили нові гравці, в основному з Китаю, Туреччини та Білорусі, попри це, найбільше представництво у списку все ще утримують американські компанії.

Лідерство "Леруа Мерлен" у списку

Цього року лідерство у рейтингу перейшло до французького ритейлера товарів для дому "Леруа Мерлен", який покращив свою позицію з минулого другого місця, тоді як попередній лідер, німецький автомобільний гігант Volkswagen Group, залишив російський ринок.

Видання уточнює, що "Леруа Мерлен" вперше не надала фінансових звітів, у зв'язку з чим оцінка виручки у розмірі 529,7 мільярда рублів була представлена агентством INFOLine.

Зазначається, що "Леруа Мерлен" стала другим французьким ритейлером, який очолив рейтинг Forbes після того, як до 2020 року лідерство впевнено утримувала російська "дочка" групи Elo, мережа продовольчих магазинів "Ашан"/"Атак".

Проте наступного року "Леруа Мерлен" у рейтингу не буде, оскільки в березні 2023 року компанія анонсувала передачу контролю над російським бізнесом місцевому складу, що управляє.

Які компанії залишили російський ринок

Попри вихід з рейтингу 22 іноземних компаній, включаючи таких ключових виробників автомобілів та електроніки, як Volkswagen Group, Renault, Apple, Toyota Motor та Samsung Electronics.

Своєю чергою, китайські компанії посилили свою присутність, проте більшість місць у списку все ще посідають компанії із західних країн, попри напружені відносини.

Нагадаємо, що у Росії можуть перезапустити магазини Tommy Hilfiger вже до кінця 2023 року. Лише у серпні компанія-власник вийшла з капіталу свого російського підрозділу — ТОВ "Півіейч Сторс Рус".