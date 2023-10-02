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Рейтинг Forbes: "Леруа Мерлен" возглавила список иностранных компаний в РФ

2 октября 2023 20:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рейтинг Forbes: "Леруа Мерлен" возглавила список иностранных компаний в РФ
Магазин "Леруа Мерлен" в России. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Forbes составил ежегодный рейтинг иностранных компаний, которые работают на российском рынке. Так, рейтинг возглавила французская компания "Леруа Мерлен".

Об этом сообщается на сайте Forbes.

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Сообщается, что итоги 2022 года обозначили новую редакцию ежегодного рейтинга Forbes, в который вошли 50 ведущих иностранных компаний, оперирующих на российском рынке. 

Половина списка пережила заметное обновление в связи с тем, что 22 компании прекратили свою деятельность в России по причинам продажи, приостановления или закрытия бизнеса. 

На освободившиеся места в рейтинге вступили новые игроки, в основном из Китая, Турции и Беларуси, несмотря на это, наибольшее представительство в списке все еще удерживают американские компании.

Лидерство "Леруа Мерлен" в списке

В этом году лидерство в рейтинге перешло к французскому ритейлеру товаров для дома "Леруа Мерлен", который улучшил свою позицию с прошлогоднего второго места, в то время как предыдущий лидер, немецкий автомобильный гигант Volkswagen Group, покинул российский рынок. 

Издание уточняет, что "Леруа Мерлен" впервые не предоставила финансовые отчеты, в связи с чем оценка выручки в размере 529,7 миллиарда рублей была представлена агентством INFOLine. 

Отмечается, что "Леруа Мерлен" стала вторым французским ритейлером, возглавившим рейтинг Forbes, после того как до 2020 года лидерство уверенно удерживала российская "дочка" группы Elo, сеть продовольственных магазинов "Ашан"/"Атак". 

Однако в следующем году "Леруа Мерлен" в рейтинге не будет, так как в марте 2023 года компания анонсировала передачу контроля над российским бизнесом местному управляющему составу.

Какие компании покинули российский рынок

Несмотря на уход из рейтинга 22 иностранных компаний, включая таких ключевых производителей автомобилей и электроники, как Volkswagen Group, Renault, Apple, Toyota Motor и Samsung Electronics. 

В свою очередь, китайские компании усилили свое присутствие, однако большинство мест в списке все еще занимают компании из западных стран, вопреки напряженным отношениям.

Напомним, что в России могут перезапустить магазины Tommy Hilfiger уже к концу 2023 года. Лишь в августе компания-собственник вышла из капитала своего российского подразделения — ООО "Пивиэйч Сторс Рус".

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