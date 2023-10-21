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Російський олігарх заявив про купівлю журналу Forbes

21 жовтня 2023 17:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російський олігарх заявив про купівлю журналу Forbes
Російський олігарх Магомед Мусаєв. Фото: Антикор
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський бізнесмен Магомед Мусаєв, який є власником Forbes Russia, у приватних розмовах розповів про покупку глобального Forbes. Таким чином він намагається посилити свій власний вплив у світі.

Про це свідчать п'ять аудіозаписів та один відеозапис, які опинилися у розпорядженні The Washington Post.

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Бізнесмен Магомед Мусаєв, який володіє Forbes Russia і напряму пов'язаний із Кремлем, розповів партнерам по бізнесу, що він купив глобальний Forbes. 

"Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до будь-кого", — розповів Мусаєв одному зі своїх партнерів.

Про що говорив Мусаєв

Як випливає із відеозапису, Мусаєв наполягав на тому, щоб його власна участь зберігалася в таємниці.

"Я роблю це більш тонко. Ви розумієте, я працюю не кувалдою і не скальпелем, а лазером", — уточнив Мусаєв.

Генеральний директор Luminar Technologies Остін Рассел заявив, що придбає 82% акцій Forbes Global Media Holdings у травні. У рамках цієї угоди глобальний бізнес Forbes отримав оцінку майже 800 млн доларів, що здалося деяким експертам завищеною оцінкою.

З записів лишається неясним, чи слід сприймати слова Мусаєва як натяк на те, що він допоміг укласти угоду і завдяки цьому отримає вплив, чи йдеться про те, що росіянин був таємним інвестором, який вкладав гроші в угоду через інших бізнесменів. Також можливо він просто робив перебільшені заяви.

Сам Мусаєв заявив, що будь-які припущення про те, що він контролював угоду, є "абсолютною нісенітницею" і що немає документів щодо його участі в угоді.

Раніше ми повідомляли, що українські правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, який раніше був власником "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману. Він разом з іншими підозрюваними вивели в офшор понад 700 млн грн.

Нагадуємо, що у п'ятницю, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.

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