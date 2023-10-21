Российский олигарх заявил о покупке журнала Forbes

Российский олигарх Магомед Мусаев. Фото: Антикор

Российский бизнесмен Магомед Мусаев, являющийся владельцем Forbes Russia, в частных разговорах рассказал о покупке глобального Forbes. Таким образом, он пытается усилить свое собственное влияние в мире.

Об этом свидетельствуют пять аудиозаписей и одна видеозапись, оказавшаяся в распоряжении The Washington Post.

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Бизнесмен Магомед Мусаев, владеющий Forbes Russia и напрямую связанный с Кремлем, рассказал партнерам по бизнесу, что он купил глобальный Forbes.

"Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому", — рассказал Мусаев одному из своих партнеров.

О чем говорил Мусаев

Как следует из видеозаписи, Мусаев настаивал на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне.

"Я делаю это более тонко. Вы понимаете, я работаю не кувалдой и не скальпелем, а лазером", — уточнил Мусаев.

Генеральный директор Luminar Technologies Остин Рассел заявил, что приобретет 82% акций Forbes Global Media Holdings в мае. В рамках этого соглашения глобальный бизнес Forbes получил отметку почти 800 млн долларов, что показалось некоторым экспертам завышенной оценкой.

Из записей остается неясным, следует ли воспринимать слова Мусаева как намек на то, что он помог заключить сделку и благодаря этому получит влияние, говорится ли о том, что россиянин был тайным инвестором, который вкладывал деньги в сделку через других бизнесменов. Также, возможно, он просто делал преувеличенные заявления.

Сам Мусаев заявил, что какие-либо предположения о том, что он контролировал соглашение, является "абсолютной чепухой" и что нет документов по его участию в соглашении.

Ранее мы сообщали, что украинские правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, ранее являвшемуся владельцем "Альфа-Банка" Михаилу Фридману. Он вместе с другими подозреваемыми вывели в оффшор более 700 млн. грн.

Напомним, что в пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.