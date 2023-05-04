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СБУ заарештувала чергові активи олігарха Новінського

4 травня 2023 10:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
СБУ заарештувала чергові активи олігарха Новінського
Підсанкційний олігарх з українським паспортом Вадим Новінський. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Суд заарештував низку об’єктів власності олігарха Вадима Новінського, які той намагався вивести з-під санкцій через офшори. Загальна вартість заарештованого майна перевищує 10 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Черговий арешт активів проросійського олігарха

За допомогою матеріалів, зібраних СБУ, суд заарештував чергові активи проросійського олігарха з українським паспортом Вадима Новінського.

Вартість заарештованих цього разу активів становить понад 10,5 млрд грн.

Що конкретно заарештували

Суд заарештував низку об’єктів, якими підсанкційний олігарх володіє через спеціально створений офшорний трастовий фонд.

Це:

  • елітний готельний комплекс у центрі Києва;
  • морський торговий порт "Очаків";
  • приміщення агрохолдингу;
  • торговельні центри у низці регіонів України.

Маніпуляції Новінського

Слідство встановило, що Вадим Новінський намагався вивести свої активи з-під дії санкцій.

Для цього і були створені за допомогою підконтрольних іноземних громадян відповідні офшорні структури.

"Для реалізації оборудки [Новінський] залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів", — наголосили у СБУ.

Нагадаємо, 20 квітня Служба безпеки України заблокувала схему виведення газових активів Вадима Новінського з-під санкцій РНБО. Сума заарештованих тоді активів становила понад 144 млн грн.

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