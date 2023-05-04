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СБУ арестовала очередные активы олигарха Новинского

4 мая 2023 10:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СБУ арестовала очередные активы олигарха Новинского
Подсанкционный олигарх с паспортом Украины Вадим Новинский. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Суд арестовал ряд объектов собственности олигарха Вадима Новинского, которые тот пытался вывести из-под санкций из-за оффшоров. Общая стоимость арестованного имущества превышает 10 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Очередной арест активов пророссийского олигарха

С помощью материалов, собранных СБУ, суд арестовал очередные активы пророссийского олигарха с украинским паспортом Вадима Новинского.

Стоимость арестованных на этот раз активов составляет более 10,5 млрд грн.

Что конкретно арестовали

Суд арестовал ряд объектов, которыми подсанкционный олигарх владеет через специально созданный оффшорный трастовый фонд.

Это:

  • элитный гостиничный комплекс в центре Киева;
  • морской торговый порт "Очаков";
  • помещение агрохолдинга;
  • торговые центры в ряде регионов Украины.

Манипуляции Новинского

Следствие установило, что Вадим Новинский пытался вывести свои активы из-под санкций.

Для этого и были созданы с помощью подконтрольных иностранных граждан соответствующие оффшорные структуры.

"Для реализации сделки [Новинский] привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, 20 апреля Служба безопасности Украины заблокировала схему вывода газовых активов Вадима Новинского из-под санкций СНБО. Сумма арестованных тогда активов составила более 144 млн грн.

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