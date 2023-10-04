Бізнес почнуть штрафувати за недостовірні дані з 1 грудня — що відомо

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

Міністерство юстиції України перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.

Про це інформує видання Ligazakon.net.

Читайте також:

Покарання за недостовірні дані

Мін'юст спільно з Міністерством фінансів видали відповідні накази, що стосуються відтермінування запровадження притягнення до відповідальності за недостовірні дані про кінцевих вигодонабувачів бізнесу.

Зазначається, що це зробили з метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, що необхідні для запровадження механізму повідомлення держателя Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей в інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структури власності компаній та підприємств.

Йдеться про накази Мін'юсту від 27 вересня 2023 року № 3445/5, спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну від 28 вересня № 3463/5/523.

Зазначеними наказами перенесено до 1 грудня поточного року:

порядок повідомлення держателя Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності між отриманими суб'єктом первинного фінмоніторингу у результаті здійснення належної перевірки й розміщеними в ЄДР даними щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юрособи;

порядок передачі держателем ЄДР даних про розбіжності між інформацією про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юрособи, що отримали суб'єкти первинного фінмоніторингу під час перевірки юрособи, та відповідними даними, внесеними у держреєстр, та про суб'єкта первинного фінмоніторингу, який виявив такі розбіжності, у спеціально уповноважений орган.

Очікувалося, що зазначені норми запрацюють з 1 жовтня цього року. Перший з документів встановлював процедуру повідомлення Мінюстиції (держателя ЄДР) про виявлені розбіжності, другий — встановлював обов'язок суб'єктів первинного фінмоніторингу повідомляти держреєстраторів про недостовірність даних про КБВ або структуру власності компаній.

Відтермінування набрання чинності цим норм переносить і покарання у вигляді штрафів за недостовірну інформацію про кінцевих вигодонабувачів бізнесу на 1 грудня.

Більше про штрафи

Нагадаємо, з 2 жовтня поточного року змінилися вимоги до розміщення реклами. Так, тепер під забороною будь-яке рекламування азартних ігор, а на порушників чекатимуть штрафи.

Раніше ми писали, що у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернуто відповідальність за порушення в розрахунках за товари та послуги. Йдеться про покарання для фізосіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.