Бизнес начнут штрафовать за недостоверные данные с 1 декабря — что известно

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Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение отсрочено до 1 декабря.

Об этом сообщает издание Ligazakon.net.

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Наказание за недостоверные данные

Минюст совместно с Министерством финансов издали соответствующие приказы, касающиеся отсрочки введения привлечения к ответственности за недостоверные данные о конечных выгодоприобретателях бизнеса.

Отмечается, что это сделали с целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого госреестра юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) собственности компаний и предприятий.

Речь идет о приказах Минюста от 27 сентября 2023 № 3445/5, совместном приказе Минюста и Минфина от 28 сентября № 3463/5/523.

Указанными приказами перенесены до 1 декабря текущего года:

порядок уведомления держателя Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований о выявленных разногласиях между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР данными о конечных бенефициарных владельцев и структуре собственности юрлица;

порядок передачи держателем ЕГР данных о разногласиях между информацией о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юрлица, получивших субъекты первичного финмониторинга во время проверки юрлица, и соответствующими данными, внесенными в госреестр, и о субъекте первичного финмониторинга, выявившего такие данные, в специально уполномоченный орган.

Ожидалось, что эти нормы заработают с 1 октября этого года. Первый из документов устанавливал процедуру уведомления Минюстиции (держателя ЕГР) о выявленных разногласиях, второй — устанавливал обязанность субъектов первичного финмониторинга сообщать госрегистраторам о недостоверности данных о КБВ или структуре собственности компаний.

Отсрочка вступления в силу этих норм переносит и наказание в виде штрафов за недостоверную информацию о конечных выгодоприобретателях бизнеса на 1 декабря.

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Напомним, со 2 октября текущего года изменились требования к размещению рекламы. Так, теперь под запретом любое рекламирование азартных игр, а нарушителей будут ждать штрафы.

Ранее мы писали, что в связи с принятием закона № 3219-ІХ возвращена ответственность за нарушение в расчетах за товары и услуги. Речь идет о наказании для физлиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.