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Скандал з Ілоном Маском — X може втратити до 75 млн доларів доходу

25 листопада 2023 14:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скандал з Ілоном Маском — X може втратити до 75 млн доларів доходу
Власник соцмережі X Ілон Маск. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Соцмережа X (Twitter) може втратити близько 75 млн доларів доходу. Великі бренди все частіше відмовляються від реклами на тлі скандальної заяви Ілона Маска щодо євреїв.

Про це пише NYT.

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Медіакомпанія X, раніше відома як Twitter, може втратити 75 млн доларів доходу від реклами до кінця року. Причиною цього стане те, що десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після того, як власник X Ілон Маск схвалив антисемітську рекламу.

The New York Times із посиланням на внутрішні документи зазначає, що компанія перебуває в складнішому становищі.

У документах перелічено понад 200 рекламних блоків таких компаній, як Airbnb, Amazon, Coca-Cola та Microsoft, багато з яких припинили або розглядають призупинення своєї реклами в соціальній мережі.

Документи надійшли від команди продажів X і призначені для відстеження впливу всіх прогалин у рекламі цього місяця, включно з тими компаніями, які вже призупинили, та іншими, які можуть це зробити.

Нагадаємо, що раніше Маск схвалив антисемітський пост на X, у якому неправдиво стверджувалося, що члени єврейської громади розпалюють ненависть до білих людей.

Також ми писали, що реклама Apple показувалася поряд із твітами, які вихваляли, зокрема Адольфа Гітлера та нацистів. Після розголосу скандалу до виробника гаджетів, який припинив співпрацю з соцмережею Маска, приєдналися чимало компаній.

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