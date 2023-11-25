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Скандал с Илоном Маском — X может потерять до 75 млн долларов дохода

25 ноября 2023 14:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Скандал с Илоном Маском — X может потерять до 75 млн долларов дохода
Владелец соцсети X Илон Маск. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соцсеть X (Twitter) может потерять около 75 млн долларов дохода. Крупные бренды все чаще отказываются от рекламы на фоне скандального заявления Илона Маска по поводу евреев.

Об этом пишет NYT.

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Медиакомпания X, ранее известная как Twitter, может потерять 75 млн долларов дохода от рекламы до конца года. Причиной тому станет то, что десятки крупных брендов приостановили свои маркетинговые кампании после того, как владелец X Илон Маск одобрил антисемитскую рекламу.

The New York Times со ссылкой на внутренние документы отмечает, что компания находится в более сложном положении.

В документах перечислено более 200 рекламных блоков таких компаний, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft, многие из которых прекратили или рассматривают приостановку своей рекламы в социальной сети.

Документы поступили от команды продаж X и предназначены для отслеживания влияния всех пробелов в рекламе этого месяца, включая уже приостановившие компании и другие, которые могут это сделать.

Напомним, что ранее Маск одобрил антисемитский пост на X, в котором ложно утверждалось, что члены еврейской общины разжигают ненависть к белым людям.

Также мы писали, что реклама Apple показывалась рядом с твитами, которые восхваляли, в частности Адольфа Гитлера и нацистов. После огласки скандала к производителю гаджетов, прекратившему сотрудничество с соцсетью Маска, присоединились многие компании.

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