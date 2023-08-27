Скільки коштує перевезення авто Укрзалізницею та як це зробити

Перевезення авто поїздом. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Громадяни України мають можливість використати послуги щодо перевезення авто у поїздах Укрзалізниці. Проте перевезти автомобілі можна лише у восьми потягах, які облаштовано спеціальними вагонами.

Видання Pro Гроші розповіло про те, як скористатися послугою та яка її вартість.

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Як це працює

Зазначається, що вагон-автомобілевоз має спеціальне обладнання, завдяки якому можна закріпити автівку. Крім того, у вагоні є система охорони.

"Для супроводу цього вагону призначають окремого провідника. Він займається оформленням опису транспортних засобів та координує їх завантаження/вивантаження", — йдеться у повідомленні.

Щоб перевезти автомобіль Укрзалізницею, перед цим потрібно доставити його до майданчика багажного відділення вокзалу. Вже потім працівники залізниці завантажать його до вагону.

Скільки коштує перевезення

Спершу ви повинні зарезервувати перевезення автомобіля в онлайн-форматі. Для однієї автівки ціна резервування сягає 150 гривень.

Після цього, вам необхідно звернутися до каси Укрзалізниці, аби сплатити замовлення. Така можливість є у деяких містах країни, а саме:

Київ — Каса №10.

Дніпро — Каса №38.

Одеса — Каса №1.

Харків — Каса №1.

Львів — Каса №5.

Ужгород — Каса №5.

"Вартість самої послуги перевезення становить від 1 200 гривень. Однак вона залежить від ваги авто та маршруту. Так, наприклад, ціна перевезення з Дніпра до Львова авто Volkswagen Passat вагою 1 500 тонн складе 1 522 гривні. Замовити послугу можна не раніше, ніж за місяць до запланованої подорожі", — наголошують у матеріалі.

Які поїзди мають такі вагони

Перевезти автомобілі можна у потягах:

поїзд № 79/80 Дніпро — Київ — Дніпро;

поїзд № 41/42 Дніпро — Львів — Дніпро;

поїзд № 53/54 Дніпро — Одеса — Дніпро;

поїзд № 15/16 Харків — Львів — Харків;

поїзд № 7/8 Харків — Одеса — Харків;

поїзд № 29/30 Київ — Ужгород — Київ;

поїзд № 49/50 Київ — Львів — Київ;

поїзд № 12/11 Одеса — Львів — Одеса.

Варто додати, що спеціальний вагон-автомобілевоз може перевезти до восьми автівок.

Нагадаємо, на маршруті поїзда №7/8 Київ — Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру, зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.