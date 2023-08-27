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Сколько стоит перевозка авто Укрзализныцей и как это сделать

27 августа 2023 07:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько стоит перевозка авто Укрзализныцей и как это сделать
Перевозка авто на поезде. Иллюстративное фото: Укрзализныця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Граждане Украины могут использовать услуги по перевозке авто в поездах Укрзализныци. Однако перевезти автомобили можно только в восьми поездах, оборудованных специальными вагонами.

Издание Pro Деньги рассказало о том, как воспользоваться услугой и сколько она стоит.

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Как это работает

Отмечается, что вагон-автомобилевоз имеет специальное оборудование, благодаря которому можно закрепить автомобиль. Кроме того, в вагоне есть система охраны.

"Для сопровождения этого вагона назначают отдельного проводника. Он занимается оформлением описания транспортных средств и координирует их погрузку/выгрузку", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы перевезти автомобиль Укрзализныцей, перед этим нужно доставить его на площадку багажного отделения вокзала. Уже потом работники железной дороги загрузят его в вагон.

Сколько стоит перевозка

Сначала вы должны зарезервировать перевозку автомобиля в онлайн-формате. Для одного автомобиля цена резервирования достигает 150 гривен.

После этого вам необходимо обратиться в кассу Укрзализныци, чтобы оплатить заказ. Такая возможность есть в некоторых городах страны, а именно:

  • Киев — Касса №10.
  • Днепр — Касса №38.
  • Одесса — Касса №1.
  • Харьков — Касса №1.
  • Львов — Касса №5.
  • Ужгород — Касса №5.

"Стоимость самой услуги перевозки составляет от 1 200 гривен. Однако она зависит от веса авто и маршрута. Так, например, цена перевозки из Днепра во Львов авто Volkswagen Passat весом 1 500 тонн составит 1 522 гривны. Заказать услугу можно не раньше чем за месяц до запланированного путешествия", — подчеркивают в материале.

Какие поезда имеют такие вагоны

Перевезти автомобили можно в поездах:

  • поезд № 79/80 Днепр — Киев — Днепр;
  • поезд № 41/42 Днепр — Львов — Днепр;
  • поезд № 53/54 Днепр — Одесса — Днепр;
  • поезд № 15/16 Харьков — Львов — Харьков;
  • поезд № 7/8 Харьков — Одесса — Харьков;
  • поезд № 29/30 Киев — Ужгород — Киев;
  • поезд № 49/50 Киев — Львов — Киев;
  • поезд № 12/11 Одесса — Львов — Одесса.

Следует добавить, что специальный вагон-автомобилевоз может перевезти до восьми автомобилей.

Напомним, на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера, появилась новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.

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