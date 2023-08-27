Сколько стоит перевозка авто Укрзализныцей и как это сделать
Граждане Украины могут использовать услуги по перевозке авто в поездах Укрзализныци. Однако перевезти автомобили можно только в восьми поездах, оборудованных специальными вагонами.
Издание Pro Деньги рассказало о том, как воспользоваться услугой и сколько она стоит.
Как это работает
Отмечается, что вагон-автомобилевоз имеет специальное оборудование, благодаря которому можно закрепить автомобиль. Кроме того, в вагоне есть система охраны.
"Для сопровождения этого вагона назначают отдельного проводника. Он занимается оформлением описания транспортных средств и координирует их погрузку/выгрузку", — говорится в сообщении.
Для того, чтобы перевезти автомобиль Укрзализныцей, перед этим нужно доставить его на площадку багажного отделения вокзала. Уже потом работники железной дороги загрузят его в вагон.
Сколько стоит перевозка
Сначала вы должны зарезервировать перевозку автомобиля в онлайн-формате. Для одного автомобиля цена резервирования достигает 150 гривен.
После этого вам необходимо обратиться в кассу Укрзализныци, чтобы оплатить заказ. Такая возможность есть в некоторых городах страны, а именно:
- Киев — Касса №10.
- Днепр — Касса №38.
- Одесса — Касса №1.
- Харьков — Касса №1.
- Львов — Касса №5.
- Ужгород — Касса №5.
"Стоимость самой услуги перевозки составляет от 1 200 гривен. Однако она зависит от веса авто и маршрута. Так, например, цена перевозки из Днепра во Львов авто Volkswagen Passat весом 1 500 тонн составит 1 522 гривны. Заказать услугу можно не раньше чем за месяц до запланированного путешествия", — подчеркивают в материале.
Какие поезда имеют такие вагоны
Перевезти автомобили можно в поездах:
- поезд № 79/80 Днепр — Киев — Днепр;
- поезд № 41/42 Днепр — Львов — Днепр;
- поезд № 53/54 Днепр — Одесса — Днепр;
- поезд № 15/16 Харьков — Львов — Харьков;
- поезд № 7/8 Харьков — Одесса — Харьков;
- поезд № 29/30 Киев — Ужгород — Киев;
- поезд № 49/50 Киев — Львов — Киев;
- поезд № 12/11 Одесса — Львов — Одесса.
Следует добавить, что специальный вагон-автомобилевоз может перевезти до восьми автомобилей.
Напомним, на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера, появилась новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.