Податки для бізнесу під час війни — коли повернуть довоєнний податок

Уряд підтримав відповідний законопроєкт

В Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт.

Про це повідомив урядовий представник парламенті Тарас Мельничук в Telegram.

Деталі законопроєкту

За документом передбачається встановити, що деякі норми повинні діяти до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в країні, однак не пізніше 1 липня поточного року. Йдеться про такі норми:

можливість для фізосіб-підприємців (ФОП) та юросіб бути платниками єдиного податку третьої групи із можливістю застосування ставки єдиного податку у 2% від сукупного доходу;

можливість для ФОПів-платників єдиного податку першої та другої груп не сплачувати єдиний податок;

зупинення здійснення перевірок;

зупинення перебігу деяких термінів, визначених законодавством, що повинні контролювати відповідні органи;

незастосування штрафів за порушення податкового законодавства.

Необхідність повернення довоєнного податку

Раніше за повернення податку довоєнного рівня для ФОП виступав керівник Податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Він стверджував, що пільги, введені у березні 2022 року на тлі "заціпеніння економіки від шоку війни", мали діяти недовго, адже розраховували, що війна буде нетривалою. Тоді вони істотно допомогли економіці, ставши рушієм "оживлення підприємств".

Відтоді на податок у 2% перейшли близько 313 тис. підприємців. Сума надходжень єдиного податку від юросіб-платників третьої групи торік становила 6,02 млрд грн. Зараз рішення про пільги "відіграло свою роль", додав Гетманцев.

Ухвалений проєкт закону мають подати на розгляд до парламенту.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається з податками в країні, як Верховна Рада пропонує розв'язати проблему контрабанди та які післявоєнні проєкти розробляються вже сьогодні.

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.