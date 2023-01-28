Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Стало відомо, коли в Україні повернуть довоєнний податок для бізнесу arrow

Стало відомо, коли в Україні повернуть довоєнний податок для бізнесу

28 січня 2023 07:36
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Податки для бізнесу під час війни — коли повернуть довоєнний податок
Уряд підтримав відповідний законопроєкт
lis.jpg - Ксенія Лисновська

 В Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт.

Про це повідомив урядовий представник парламенті Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте також:

Деталі законопроєкту

За документом передбачається встановити, що деякі норми повинні діяти до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в країні, однак не пізніше 1 липня поточного року. Йдеться про такі норми:

  • можливість для фізосіб-підприємців (ФОП) та юросіб бути платниками єдиного податку третьої групи із можливістю застосування ставки єдиного податку у 2% від сукупного доходу;
  • можливість для ФОПів-платників єдиного податку першої та другої груп не сплачувати єдиний податок;
  • зупинення здійснення перевірок;
  • зупинення перебігу деяких термінів, визначених законодавством, що повинні контролювати відповідні органи;
  • незастосування штрафів за порушення податкового законодавства.

Необхідність повернення довоєнного податку

Раніше за повернення податку довоєнного рівня для ФОП виступав керівник Податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Він стверджував, що пільги, введені у березні 2022 року на тлі "заціпеніння економіки від шоку війни", мали діяти недовго, адже розраховували, що війна буде нетривалою. Тоді вони істотно допомогли економіці, ставши рушієм "оживлення підприємств".

Відтоді на податок у 2% перейшли близько 313 тис. підприємців. Сума надходжень єдиного податку від юросіб-платників третьої групи торік становила 6,02 млрд грн. Зараз рішення про пільги "відіграло свою роль", додав Гетманцев.

податки

Ухвалений проєкт закону мають подати на розгляд до парламенту.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається з податками в країні, як Верховна Рада пропонує розв'язати проблему контрабанди та які післявоєнні проєкти розробляються вже сьогодні. 

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

09:28 Одна з візиток Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

09:24 Український боксер здобув історичну перемогу: йому знадобилося лише шість раундів

09:15 Сильний шторм може винести міни на узбережжя Одещини, — Братчук

09:09 За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини

09:04 У ПФУ розповіли, де живуть найбагатші пенсіонери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:53 ЗСУ відправили на той світ ще 800 окупантів: оновлені дані Генштабу про втрати рф

08:47 Синоптики розповіли, якою буде погода в лютому

08:41 Зінченко не допоміг обіграти колишню команду: "Манчестер Сіті" вибив "Арсенал" із Кубка Англії

08:37 Лист із вибухівкою в українському посольстві: поліція Іспанії знайшла "майстерню" підозрюваного

08:23 Ризики для долара в Україні: що може змусити НБУ переглянути курс

Новина з відео

09:28 Одна з візиток Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 ​​​​​​​На Київщині поліція спіймала водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Встигнути за годину все: як одесити прилаштувались до відключень світла

Новина з відео

15:47 Тримав ножа біля горла: на Київщині поліцейські врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством

Новина з відео

14:50 У Чорному морі збільшилась кількість кораблів рф, — Гуменюк

Новина з відео

12:03 Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом Кацуріним

Новина з відео

12:03 День скорботи: українські політики вшановують пам'ять жертв Голокосту

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Актуальне по темі

None 28 Січень 09:28

Одна з візиток Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

None 28 Січень 09:22

Український боксер здобув історичну перемогу: йому знадобилося лише шість раундів

None 28 Січень 08:14

Сильний шторм може винести міни на узбережжя Одещини, — Братчук

None 28 Січень 09:09

За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB