Налоги для бизнеса во время войны – когда вернут довоенный налог

Стало известно, когда в Украине возвратят довоенный налог для бизнеса
В Украине с 1 июля 2023 года будет отменена единая льготная система налогообложения для бизнеса, которая предполагала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.
Об этом сообщил правительственный представитель парламента Тарас Мельничук в Telegram.
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Детали законопроекта
По документу предполагается установить, что некоторые нормы должны действовать до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения в стране, однако не позднее 1 июля текущего года. Речь идет о таких нормах:
- возможность для физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юрлиц быть плательщиками единого налога третьей группы с возможностью применения ставки единого налога в 2% от совокупного дохода;
- возможность для ФЛП-плательщиков единого налога первой и второй групп не уплачивать единый налог;
- остановка осуществления проверок;
- остановка хода некоторых сроков, определенных законодательством, которые должны контролировать соответствующие органы;
- неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства.
Необходимость возврата довоенного налога
Ранее за возврат налога довоенного уровня для ФЛП выступал руководитель Налогового комитета парламента Даниил Гетманцев. Он утверждал, что льготы, введенные в марте 2022 года на фоне "оцепенения экономики от шока войны", должны были действовать недолго, ведь рассчитывали, что война будет непродолжительной. Тогда они существенно помогли экономике, став двигателем "оживления предприятий".
С этого времени на налог в 2% перешли около 313 тыс. предпринимателей. Сумма поступлений единого налога от юрлиц-плательщиков третьей группы в прошлом году составила 6,02 млрд грн. Сейчас решение о льготах "сыграло свою роль", добавил Гетманцев.
Принятый проект закона должен быть представлен на рассмотрение в парламент.
Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал, что происходит с налогами в стране, как Верховная Рада предлагает решить проблему контрабанды и какие послевоенные проекты разрабатываются уже сегодня.
Государственная налоговая служба запланировала в 2023 году посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует встретить проверки с большей вероятностью.